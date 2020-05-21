Армия и оружие
Московский КомсомолецВооруженные силы Венесуэлы начнут сопровождать иранские танкеры
В эфире телеканала VTV глава Минобороны пояснил, что достигнуты соответствующие соглашения с иранским военным ведомством. Все иранские танкеры будут сопровождать боевые корабли и самолеты ВС Венесуэлы.
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Венесуэльские военные будут сопровождать иранские танкеры в своих водах
ИА Красная Весна20 мая в 19:16
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Общество
В Китае снова проснулся коронавирус
В Поднебесной за минувшие сутки снова зарегистрировали новые случаи инфицирования COVID-19.
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В Московском зоопарке в возрасте 84 лет умер аллигатор по кличке Сатурн. Его подарили Советскому Союзу британцы после Второй мировой войны.
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Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
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Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
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Lenta.ru вчера в 14:55
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Рыбная диета может предотвратить появление болезней сердца
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Волгоградская правда вчера в 22:10
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Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
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Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
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Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича.
РИА Новости вчера в 20:53
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Общество
NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом.
Lenta.ru 00:16
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости 22 мая в 05:14
Происшествия
Подросток расстрелял ветерана АТО под Киевом
Известия вчера в 23:14
Здоровье
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Здоровье
В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом
В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:37
Кино
Звезды «Игры престолов» сыграют в вампирском фильме
Главные роли в фильме сыграют звезды «Игры престолов» Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа.
Кinomania 21 мая в 13:32
Здоровье
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
РИА Новости 21 мая в 03:46
Шоу-бизнес
Лоза резко ответил на слова Пригожина о бедствующих артистах
Музыкант Юрий Лоза дал оценку заявлению продюсера Иосифа Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, артисты оказались в тяжёлом финансовом положении.
News.ru вчера в 18:40
Здоровье
Простые продукты для повышения иммунитета, которые живут на кухне
SM News вчера в 10:02
Общество
В России детей без прививок предложили не допускать в школы и детсады
В Совете Федерации собираются приступить к разработке законопроекта, запрещающего допуск в школы и дошкольные учреждения детей без прививок.
ФАН вчера в 01:30
Политика
Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ вчера в 16:53
Общество
Илон Маск заявил о любви к русскому языку
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru вчера в 15:55
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
Армия и оружие
Мобильный военный госпиталь развернут в Буйнакске
РГВК Дагестан 22 мая в 09:51
Общество
Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам
Интерфакс вчера в 14:16
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Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости вчера в 04:35
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере
Сегодня музыкант Сергей Лазарев удивил всех. Популярный певец внезапно разоткровенничался в эфире одного телевизионного шоу.
Bimru.ru вчера в 03:46
Общество
В Екатеринбург доставили первую партию аппаратов ИВЛ, закупленную уральскими бизнесменами
Спецборт доставил из Китая в Екатеринбург 20 аппаратов ИВЛ, предназначенных для больниц Свердловской и Челябинской областей, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Фонда святой Екатерины.
ТАСС 01:34