В эфире телеканала VTV глава Минобороны пояснил, что достигнуты соответствующие соглашения с иранским военным ведомством. Все иранские танкеры будут сопровождать боевые корабли и самолеты ВС Венесуэлы.

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Технологии Рыбная диета может предотвратить появление болезней сердца Испанские и американские ученые выяснили, что омега-3-ненасыщенные жирные кислоты в рыбе и пищевых добавках снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. 34

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Происшествия В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город». 162

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Здоровье У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом. 2

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Шоу-бизнес Лоза резко ответил на слова Пригожина о бедствующих артистах Музыкант Юрий Лоза дал оценку заявлению продюсера Иосифа Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, артисты оказались в тяжёлом финансовом положении. 21

Политика Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы» Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы». 3

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Культура Сергей Лазарев разочаровался в карьере Сегодня музыкант Сергей Лазарев удивил всех. Популярный певец внезапно разоткровенничался в эфире одного телевизионного шоу. 165