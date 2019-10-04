Происшествия

BFM.ruBFM.ruВооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Читать в источнике
Комментировать1041
с чего всё началось

Неизвестные расстреляли охранников и захватили завод «Кубанские деликатесы»

Захватчики попытались взять в заложники находившихся внутри людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия, ведутся переговоры. Еще один источник сообщил "Интерфаксу", что один из охранников был ранен в голову, второй охранник получил легкое ранение.
Интерфакс02:31

Подробнее о событии

04.10.19 «Факты 24»

Кубань 2414:12

Участники нападения на кубанский завод доставлены в полицию

Известия09:40

В Краснодарском крае возбудили три уголовных дела после попытки рейдерского захвата завода

Кубанские новости13:46

Появилось видео с места вооруженного нападения на «Кубанские деликатесы»

КП - Кубань10:17

Семь человек задержаны после стрельбы на Кубани

ТАСС05:02

На Кубани рейдеры попытались захватить завод

РИА Новости03:22

Напавшие с оружием на консервный завод под Краснодаром задержаны

Интерфакс04:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Наука

В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

Lenta.ru 10:00
Культура

Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»

Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс 14:50
Спорт

Россиянин Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ-2019

Россиянин Михаил Акименко занял второе место в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике в катарской Дохе.
RT на русском 15:11
Происшествия

Адвокат друга Кокорина раскритиковала суд за отказ в УДО

Газета.Ru 12:25
Происшествия

Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице

Говорит Москва 04:58
Общество

Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 15:17
Театры

Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер

Вечерний курьер 08:05
Экономика

Матвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов

Матвиенко была губернатором Петербурга в 2003–2011 годах, а затем перешла на работу в СФ, где представляет Северную столицу.
Известия 07:37
Политика

Грузия захотела «как можно скорее» возобновить авиасообщение с Россией

МИД Грузии выступил за восстановление авиасообщения с Россией «как можно скорее».
Телеканал 360° 16:19
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Общество

Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет

Американский режиссер Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова вместе вышли в свет, появившись в компании друг друга на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Газета.Ru 14:20
Происшествия

Самолет вернулся во Внуково из-за пьяного пассажира на борту

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который вылетел в Стамбул из аэропорта Внуково в Москве, вернулся обратно из-за пьяного пассажира.
Газета.Ru 15:58
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Политика

Песков прокомментировал исследования о падении доходов среднего класса

Официальный представитель главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле всегда обращают внимание на различные исследования, их результаты соответствующие ведомства и министерства будут учитывать в своей работе.
Капитал страны 09:54
Происшествия

Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС 03:25
Политика

Путин рассказал про веру в Зеленского и ситуацию в Донбассе

Президент заявил, что если у украинского коллеги хватит политического мужества, сил довести это (урегулирование) до конца, то Зеленский утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений.
Вести.Ru вчера в 13:56
Происшествия

Три человека погибли при жесткой посадке Ан-12 возле Львова

Шесть человек стали жертвами инцидента с самолетом Ан-12, который произошел недалеко от Львова, трое из них погибли.
NewInform 02:45
Политика

В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам

Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском вчера в 13:14
Политика

Зеленский отреагировал на протесты против «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал акции протеста жителей страны против «формулы Штайнмайера».
Росбалт вчера в 14:55
Происшествия

В Балашихе суд арестовал обвиняемого в убийстве ровесницы подростка

Балашихинский суд арестовал 15-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве школьницы.
Известия 14:32
Происшествия

После издевательств над учеником уволилась директор московской школы

Вести.Ru 09:46
Гаджеты

В Европе скоро появится новая версия Redmi Note 8 Pro

Позже в Европе появится еще эксклюзивная версия Redmi Note 8 Pro в цвете Midnight Blue.
Astera 02 октября в 06:36
Кино

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского покажут на Римском кинофестивале

RuNews24.ru 10:25
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Экономика

Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
Российская газета 05:33
Происшествия

Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
RT на русском 16:13
Политика

Русскоязычные школы на Украине переведут на украинский язык

«Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», - сообщила она в эфире телеканала «Прямой».
ТК Звезда вчера в 20:24
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились

Тарантас Ньюс 09:17
Кино

В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби

На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости 02 октября в 06:32
Футбол

Дивеев и Магнуссон прошли обследование

Защитники ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), прошли обследования, сообщает официальный сайт армейцев.
Спорт-Экспресс 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное