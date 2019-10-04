Захватчики попытались взять в заложники находившихся внутри людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия, ведутся переговоры. Еще один источник сообщил "Интерфаксу", что один из охранников был ранен в голову, второй охранник получил легкое ранение.

с чего всё началось

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

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