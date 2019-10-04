Происшествия
BFM.ruВооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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с чего всё началось
Захватчики попытались взять в заложники находившихся внутри людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия, ведутся переговоры. Еще один источник сообщил "Интерфаксу", что один из охранников был ранен в голову, второй охранник получил легкое ранение.Интерфакс02:31
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Российская газета 10:22
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Песков прокомментировал исследования о падении доходов среднего класса
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Путин рассказал про веру в Зеленского и ситуацию в Донбассе
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Вести.Ru вчера в 13:56
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Три человека погибли при жесткой посадке Ан-12 возле Львова
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NewInform 02:45
Политика
В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам
Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
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Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
Российская газета 05:33
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Защитники ЦСКА, получившие повреждения в домашнем матче Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2), прошли обследования, сообщает официальный сайт армейцев.
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