Происшествия

BFM.ruBFM.ruВооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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с чего всё началось

Неизвестные расстреляли охранников и захватили завод «Кубанские деликатесы»

На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода "Кубанские деликатесы", есть раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс02:31

Подробнее о событии

04.10.19 «Факты 24»

Кубань 2414:12

Появилось видео с места вооруженного нападения на «Кубанские деликатесы»

КП - Кубань10:17

Полиция уточняет число пострадавших в инциденте на кубанском заводе

РИА Новости06:06

Участники нападения на кубанский завод доставлены в полицию

Известия09:40

Семь человек задержаны после стрельбы на Кубани

ТАСС05:02

В Краснодарском крае возбудили три уголовных дела после попытки рейдерского захвата завода

Кубанские новости13:46

Напавшие с оружием на консервный завод под Краснодаром задержаны

Интерфакс04:39
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Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины российскими СМИ

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Газета.Ru вчера в 19:30
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Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Известия 11:36
Общество

Шварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России

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Вести.Ru 11:07
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Футбол

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При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
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Шоу-бизнес

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Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
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Происшествия

Суд арестовал квартиры родственников фигурантов дела Baring Vostok

Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников других фигурантов этого уголовного дела.
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Наука

В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

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Шоу-бизнес

Петросян попал в занятую Степаненко квартиру

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Кино

В российский прокат вышел «Джокер» с Хоакином Фениксом

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Microsoft обвинила иранских хакеров в атаке на президентскую кампанию

В заявлении говорится, что речь идет о лицах, связанных с президентской кампанией в США, о нынешних и бывших чиновниках, журналистах, а также о видных иранцах, живущих за пределами страны.
Московский Комсомолец 12:25
Происшествия

Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12

РИА Новости 07:19
Происшествия

Суд арестовал подростка из Балашихи, обвиняемого в убийстве школьницы

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В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
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Трамп ранее написал в Twitter, что его требования к Украине и позднейшее — к Китаю начать расследование против Байденов связано не с политикой, а с «их коррумпированностью».
Росбалт 14:03
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Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премии ТЭФИ.
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Число погибших при протестах в Ираке превысило 30

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BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

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СМИ узнали детали итогового документа саммита «нормандской четверки»

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Происшествия

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В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
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В Москве один человек погиб при падении строительной люльки с дома

РИА Новости 11:58
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Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

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Шоу-бизнес

Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»

Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
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Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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В Киеве определили условия для полной блокады Донбасса

Замораживание конфликта, по данным издания, подразумевает полную блокаду территорий самопровозглашенных республик: украинские власти перестанут выплачивать населению пенсии, пособия, ограничат (или вовсе прекратят) поставку тепла, воды и электроэнергии, а также будут строго контролировать перемещение людей между территориями, которые контролируются и не контролируются Украиной.
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