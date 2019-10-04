Происшествия
BFM.ruВооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Читать в источнике
Оценить646
с чего всё началось
На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода "Кубанские деликатесы", есть раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс02:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 15:09, Вашингтон
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины российскими СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, которые, по его мнению, занимаются очернением Украины.
Политика
Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши
Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Футбол
«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву
Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
Общество
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Шоу-бизнес
Иглесиас показал подросшего сына от Курниковой
Поклонники умилились постом певца Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Энрике Иглесиаса появилась трогательная семейная фотография.
Политика
Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера».
Происшествия
Суд арестовал квартиры родственников фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников других фигурантов этого уголовного дела.
Кино
В российский прокат вышел «Джокер» с Хоакином Фениксом
Политика
Microsoft обвинила иранских хакеров в атаке на президентскую кампанию
В заявлении говорится, что речь идет о лицах, связанных с президентской кампанией в США, о нынешних и бывших чиновниках, журналистах, а также о видных иранцах, живущих за пределами страны.
Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Политика
Трамп призвал Конгресс проголосовать по вопросу импичмента
Трамп ранее написал в Twitter, что его требования к Украине и позднейшее — к Китаю начать расследование против Байденов связано не с политикой, а с «их коррумпированностью».
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премии ТЭФИ.
Происшествия
Число погибших при протестах в Ираке превысило 30
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Политика
СМИ узнали детали итогового документа саммита «нормандской четверки»
Представители стран, входящих в состав «нормандской четверки», предварительно согласовали проект итогового документа саммита, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Шоу-бизнес
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»
Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Политика
В Киеве определили условия для полной блокады Донбасса
Замораживание конфликта, по данным издания, подразумевает полную блокаду территорий самопровозглашенных республик: украинские власти перестанут выплачивать населению пенсии, пособия, ограничат (или вовсе прекратят) поставку тепла, воды и электроэнергии, а также будут строго контролировать перемещение людей между территориями, которые контролируются и не контролируются Украиной.