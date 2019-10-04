Происшествия

BFM.ruBFM.ruВооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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с чего всё началось

Неизвестные расстреляли охранников и захватили завод «Кубанские деликатесы»

На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода "Кубанские деликатесы", есть раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс02:31

Подробнее о событии

Появилось видео с места вооруженного нападения на «Кубанские деликатесы»

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Семь человек задержаны после стрельбы на Кубани

ТАСС05:02

Участники нападения на кубанский завод доставлены в полицию

Известия09:40

Появилось видео с завода в Краснодарском крае, где вооруженные люди пытались совершить рейдерский захват

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На заводе в Славянске-на-Кубани рассказали, как к ним ворвались вооруженные люди

Кубань 2410:15

На Кубани рейдеры попытались захватить завод

РИА Новости03:22

Напавшие с оружием на консервный завод под Краснодаром задержаны

Интерфакс04:39
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Шварценеггер оценил домашний стадион «Зенита»

Газета.Ru 10:41
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Порошенко нанял российского адвоката Новикова

В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
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Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети

Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor вчера в 07:38
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Политика

Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
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Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха

Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
АБН вчера в 16:29
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Лукашенко попросил Зеленского помочь с ракетостроением

Газета.Ru 11:05
Политика

Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии

МонаВиста вчера в 07:40
Кино

Marvel анонсировала игру Avengers: Damage Control в виртуальной реальности

Компания Marvel выпустила тизер будущей игры Avengers: Damage Control в виртуальной реальности, где игроку предстоит сразиться с противниками плечом к плечу с супергероями команды «Мстителей» (Доктором Стрэнджем, Человеком-муравьем и другими).
Афиша Daily вчера в 13:13
Наука

В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Политика

Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят

Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.
Газета.Ru 10:19
Кино

Кэмерон показал фото со съемок второй части «Аватара»

Первые фотографии со съемок новой части фантастического фильма «Аватар» появились в социальных сетях.
iReactor вчера в 16:11
Шоу-бизнес

Отец Микеллы подарил дочери встречу с Билли Айлиш

Телепрограмма 03:46
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Авто

В Сети появились фото новой Skoda Octavia без камуфляжа

Нового поколение Skoda Octavia презентуют уже в скором времени, а пока прототипы модели продолжают проходить испытания на дорогах общего пользования.
32CARS.ru вчера в 07:52
Музыка

Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
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Футбол

Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
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Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Кино

Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
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Транспорт

В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту

В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 07:40
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Политика

Польша планирует прекратить поставки газа из России

Как известно уже через 3 года (в 2022 г.) завершаются контрактные отношения между РФ и Польшей на поставку природного газа.
Южный Федеральный 11:23
Здоровье

Минздрав потратит на «инфраструктурные преобразования» 50 млрд рублей

В Министерстве здравоохранения РФ рассчитывают потратить 50 млрд рублей на программы модернизации первичного звена здравоохранения.
РЕН ТВ 02 октября в 12:25
Происшествия

После издевательств над учеником уволилась директор московской школы

Вести.Ru 09:46
Армия и оружие

Летчики НАТО поймали Су-34 в объектив тепловизора

Воздушный компонент (авиационные силы) Бельгии опубликовал у себя в Twitter фотографии российского сверхзвукового истребителя Су-34, сделанные через объектив тепловизора.
Lenta.ru 10:17
Армия и оружие

Сирийские войска отразили атаки террористов близ Пальмиры

Вечером в четверг, 4 октября, сирийские военные при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки боевиков из ИГИЛ* на позиции правительственных войск недалеко от города Пальмира, сообщает газета Al Watan.
Комсомольская правда вчера в 19:56
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Политика

В Киеве ответили на вопрос о референдуме по особому статусу Донбасса

Депутат партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» и глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко опроверг информацию о вынесении законопроекта об особом статусе Донбасса на референдум.
News.ru вчера в 18:08
Экономика

Днепропетровский меткомбинат приостановил деятельность

«В условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств Днепровский меткомбинат вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы предприятия.
Журналистская правда 06:54
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