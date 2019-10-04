Происшествия

BFM.ruBFM.ruВооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Читать в источнике
Комментировать998
с чего всё началось

Неизвестные расстреляли охранников и захватили завод «Кубанские деликатесы»

На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода "Кубанские деликатесы", есть раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс02:31

Подробнее о событии

На Кубани рейдеры попытались захватить завод

РИА Новости03:22

Участники нападения на кубанский завод доставлены в полицию

Известия09:40

Семь человек задержаны после стрельбы на Кубани

ТАСС05:02

Появилось видео с места вооруженного нападения на «Кубанские деликатесы»

КП - Кубань10:17

Появилось видео с завода консервов в Славянске-на-Кубани, где произошла стрельба

Кубань 2405:18

Появилось видео с завода в Краснодарском крае, где вооруженные люди пытались совершить рейдерский захват

Кубанские новости08:16

Напавшие с оружием на консервный завод под Краснодаром задержаны

Интерфакс04:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Общество

Гороскоп на 2 октября. Нужно не только брать, но и отдавать

Вторая половина будет оказывать вам знаки внимания, вам не следует забывать простую поговорку о том, что нужно не только брать, но и отдавать.
ИА ЯСИА 01 октября в 18:00
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Политика

Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru 13:00
Футбол

Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.
Чемпионат 12:49
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Политика

Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру

Известия 12:40
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Политика

Грузинского журналиста Габунию, оскорбившего Путина, вызвали на допрос

В начале июля Габуния, выступая в прямом эфире своей авторской программы «P. S.», оскорбил президента РФ Владимира Путина.
BFM.ru 12:01
Политика

Пригожин объяснил решение возглавить совет медиагруппы «Патриот»

«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — объяснил решение о введении новых санкций госсекретарь США Майк Помпео.
РБК 12:08
Музыка

В Сумах сорвали концерт Винника, поддержавшего российский флешмоб

Украинский певец Олег Винник не смог провести концерт в Сумах, так как неизвестные «заминировали» здание, в котором должно было пройти выступление.
Украина.ру 04:30
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия 02 октября в 17:50
Политика

Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Общество

У Ксении Бородиной «волосы встали дыбом» от иска Грудинина

56orb.ru 09:12
Наука

Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете

Российская газета 13:11
Происшествия

Расследованием дела против ФБК занимаются 112 следователей

Расследование уголовное дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) занимаются 112 следователей.
Дождь 10:38
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.
Вести.Ru 11:07
Политика

Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Известия 11:36
Экономика

Названы самые прогрессивные регионы России

В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 05:23
Политика

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

РБК 04:10
Политика

В ООН обеспокоены ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам

Комитет ООН по отношениям с принимающей стороной обсудил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, которые должны были участвовать в ГА ООН.
RT на русском вчера в 13:14
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Газета.Ru 04:12
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Кино

Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»

Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru вчера в 07:20
Политика

По делу задержанного в Неаполе Коршунова арестовали гражданина Италии

В «деле Коршунова», который был задержан по запросу США в Неаполе, появился второй фигурант.
Комсомольская правда 12:57
Политика

Президент России прибыл в порт Тамань

REGNUM 07:53
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Гаджеты

Почти даром. Xiaomi Mi Mix Alpha продают за $140 000

В конце прошлого месяца китайский производственный гигант Xiaomi представил концептуальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, который стал во многом уникальным устройством.
iXBT.com 03:42
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления

Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском вчера в 04:18
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное