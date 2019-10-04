Происшествия
BFM.ruВооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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с чего всё началось
На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода "Кубанские деликатесы", есть раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс02:31
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Политика
Генпрокуратура Украины пересмотрит дело сына Байдена
Основания для закрытия дела против компании Burisma, где пост в совете директоров занимал сын бывшего вице-президента США Джона Байдена, пересмотрит Генпрокуратура Украины.
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Происшествия
В Иране задержана российская журналистка
Вести.Ru 05:01
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает "112 Украина".
Газета.Ru 04:13
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Авто
Новые модели ГАЗ на природном газе поступят в продажу в 2020 году
Обе модели поступят в продажу во второй половине 2020 года.
Автоновости дня 04:23
Политика
Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:24
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого
Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru вчера в 14:44
Политика
Зеленский призвал украинцев не поддаваться на провокации
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на протесты против подписания так называемой "формулы Штайнмайера".
РЕН ТВ вчера в 12:20
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Экономика
Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых
По словам Силуанова, новый режим для самозанятых, который работает в качестве эксперимента в четырех регионах РФ, неплохо себя зарекомендовал.
РИА Новости 05:22
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Политика
В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:18
Здоровье
Эксперты назвали натуральные продукты, защищающие от закупорки артерий
С закупориванием артерий отлично борются листовые овощи.
ФедералПресс 02 октября в 03:28
Политика
Эксперт оценил слова депутата Рады об особом статусе Донбасса
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал RT слова главы внешнеполитического комитета Верховной рады Богдана Яременко, который заявил, что позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией.
RT на русском 05:25
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Армия и оружие
Индийские военные в феврале по ошибке сбили свой вертолет Ми-17
Крушение транспортного вертолета Ми-17 ВВС Индии в феврале в районе Кашмира произошло по вине индийских военных.
Интерфакс 05:55
Футбол
УЕФА объявил состав команды недели Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил состав команды недели Лиги Европы. Об это сообщает официальный сайт организации.
Газета.Ru 05:15
Общество
Диетологи назвали самое вредное мясо для человека
Газета.Ru 02 октября в 17:59
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчить приговор блогеру Владиславу Синице
Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на пять лет за твит блогеру Владиславу Синице, сообщает «Медиазона».
Ведомости 04:43
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv 02 октября в 08:06
Автоспорт
Гонка DTM пройдёт на трассе под Петербургом
Согласно документу Ленинградская область со следующего года примет участников гонки DTM.
Neva.Today вчера в 08:48
Политика
Соловьев рассказал о травле после инцидента с татарином
Волна критики накрыла телеведущего Владимира Соловьева после его конфликта с одним из слушателей его интервью на радио.
Телеканал 360° 02:27
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 02 октября в 13:21