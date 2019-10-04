Происшествия
BFM.ruВооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия. На месте работает полиция, ведутся переговоры. В местной администрации факт попытки рейдерского захвата подтвердили.
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с чего всё началось
На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода "Кубанские деликатесы", есть раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс02:31
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Происшествия
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