Происшествия

BFM.ruBFM.ruВооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия. На месте работает полиция, ведутся переговоры. В местной администрации факт попытки рейдерского захвата подтвердили.
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с чего всё началось

Неизвестные расстреляли охранников и захватили завод «Кубанские деликатесы»

На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода "Кубанские деликатесы", есть раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс02:31

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В МВД назвали причину инцидента со стрельбой в Славянске-на-Кубани

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При нападении на завод «Кубанские деликатесы» в Краснодарском крае ранены два человека

ТАСС02:49

Причиной конфликта на заводе под Краснодаром стал спор между собственниками

Известия03:41

В Краснодарском крае произошёл вооружённый конфликт на заводе «Кубанские деликатесы»

Эхо Москвы03:30

ТАСС: при нападении на «Кубанские деликатесы» ранены люди

Московский Комсомолец04:09

Появились кадры с места расстрела трех человек при попытке рейдерского захвата завода в Краснодарском крае

Кубанские новости03:49
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Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

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Трамп шлепнул по колену президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
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Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
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ЦСКА потерпел домашнее поражение от «Эспаньола» в Лиге Европы

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На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

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Эксперт прогнозирует рост цен на авиабилеты в 2019 году на уровне 6-8%

Рост цен на авиабилеты в 2019 году составит 6-8%, не превысив среднегодовых показателей последних лет.
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МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией

Украина и Россия на следующей неделе могут совершить «масштабный обмен» удерживаемыми лицами, заявил в эфире программы «Право на власть» на украинском телеканале «1+1» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса

Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Политика Сегодня 03:14
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
Газета.Ru 04:18
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Йеменские хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами

На прошлой неделе хуситы заявляли о том, что временно прекращают нападения на Саудовскую Аравию и надеются на те же шаги королевства.
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Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

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Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
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Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
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В России отмечается День космических войск

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Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

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Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram

Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
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Microsoft представила ноутбук Surface Laptop 3

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Защитником Порошенко станет адвокат из Москвы

Российский адвокат Илья Новиков станет одним из защитников бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская справедливость» Петра Порошенко.
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В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены

Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает издание местное издание WITN.
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Соловьев заявил о травле против него

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
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NASA опубликовало звучание Марса

Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
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ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова

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