На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода "Кубанские деликатесы", есть раненые, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

с чего всё началось

Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия. На месте работает полиция, ведутся переговоры. В местной администрации факт попытки рейдерского захвата подтвердили.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.

Политика Трамп шлепнул по колену президента Финляндии Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.

Шоу-бизнес У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.

Футбол ЦСКА потерпел домашнее поражение от «Эспаньола» в Лиге Европы Московский ЦСКА на своем поле проиграл испанскому «Эспаньолу» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Происшествия Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.

Экономика Эксперт прогнозирует рост цен на авиабилеты в 2019 году на уровне 6-8% Рост цен на авиабилеты в 2019 году составит 6-8%, не превысив среднегодовых показателей последних лет.

Политика Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.

Политика МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией Украина и Россия на следующей неделе могут совершить «масштабный обмен» удерживаемыми лицами, заявил в эфире программы «Право на власть» на украинском телеканале «1+1» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Гаджеты Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.

Армия и оружие Йеменские хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами На прошлой неделе хуситы заявляли о том, что временно прекращают нападения на Саудовскую Аравию и надеются на те же шаги королевства.

Политика Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну, — это верх цинизма, сказал президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

Общество Росконтроль определил самый вкусный шоколад Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.

Политика Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2» Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.

Интернет Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.

Политика Защитником Порошенко станет адвокат из Москвы Российский адвокат Илья Новиков станет одним из защитников бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская справедливость» Петра Порошенко.

Общество В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены Любовник супруги должен выплатить 750 тысяч долларов, передает издание местное издание WITN.

Политика Соловьев заявил о травле против него Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.