Происшествия

РБКРБКСК возбудил дело после нападения с ружьем на банк в Екатеринбурге

Следственный отдел СК по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по факту нападения на отделение банка «Открытие», в результате которого погиб один из посетителей организации. Об этом РБК сообщили в СК по Свердловской области.
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СК возбудил дело после нападения с ружьем на банк в Екатеринбурге

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