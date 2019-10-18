Следственный отдел СК по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по факту нападения на отделение банка «Открытие», в результате которого погиб один из посетителей организации. Об этом РБК сообщили в СК по Свердловской области.

СК возбудил дело после нападения с ружьем на банк в Екатеринбурге

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