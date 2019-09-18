Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВооруженный мужчина пригрозил взорвать мост в Киеве

В центре Киева вооруженный мужчина после нескольких выстрелов в воздух пригрозил взорвать мост, говорится в сообщении на сайте Национальной полиции страны. В городе объявлена спецоперация.
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с чего всё началось
По данным
 украинского издания «theБабель», задержанный — 42-летний уроженец Крыма Алексей Белько, который в июне этого года добровольно сдал полицейским 1 кг взрывчатки и 88 патронов.
РБК12:29

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В Киеве задержали устроившего стрельбу на мосту мужчину

РБК12:59

В Киеве неизвестный угрожает подорвать мост Метро

RT на русском12:35

В Киеве мужчина пригрозил взорвать метромост через Днепр

Ведомости11:12

В Киеве обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать метромост

ТАСС12:56

Неизвестный в Киеве открыл стрельбу и пригрозил подорвать Мост метро

Интерфакс10:54

В Сети появилось видео с неизвестным, угрожающим взорвать мост в Киеве

Газета.Ru11:52

В Киеве мужчина угрожает взорвать мост

РИА Новости10:45
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:21, Вашингтон

«Хотел поговорить со своей девушкой»: в Киеве задержали мужчину, открывшего стрельбу и угрожавшего взорвать мост через Днепр

КП - Беларусь15:16
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:21, Вашингтон
Политика

В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»

Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Игры

Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru 16 сентября в 05:06
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, подводя итоги прошедшего в Словении саммита глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, заявил, что превосходство альянса над Россией утрачено.
РБК 19:40
Происшествия

В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
Кино

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Футбол

«Локомотив» одержал победу над «Байером» в ЛЧ

Московский «Локомотив» сумел одержать победу над леверкузенским «Байером» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:50
Политика

Глава ФРС ответил на критику Трампа

Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.
Газета.Ru 16:20
Экономика

Путину объяснили главный риск инвестиций в России

По словам Белоусова, в России есть ниша посевного финансирования, то есть инвестиций с высоким риском в компании на ранних этапах развития.
Lenta.ru 13:57
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа

Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Здоровье

В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно

В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.
Газета.Ru 20:59
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Шоу-бизнес

Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Газета.Ru 08:15
Происшествия

На секретнейшем российском военном предприятии обнаружили 8 шпионов

На секретнейшее российское военное предприятие, принадлежащее корпорации «Тактическое ракетное вооружение» получили доступ 8 неизвестных лиц, которые, по ряду данных, могли получать доступ к особо секретным данным.
Avia.pro 17:21
Политика

Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
Политика

Помпео оценил назначение нового советника по нацбезопасности США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что новый советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен будет отстаивать интересы страны с позиции силы.
RT на русском 20:36
Хоккей

«Витязь» одержал пятую победу подряд, переиграв «Северсталь»

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке оказался сильнее череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Михаила Кравеца одержали пятую победу подряд.
Чемпионат 14:57
Происшествия

Прокуратура проверит инцидент с избиением мальчика-инвалида в Приморье

РИА Новости 03:16
Авто

У внедорожника Mercedes-Maybach будет свой особый аромат

Роскошный внедорожник Mercedes-Maybach получит свой уникальный аромат.
Motor вчера в 02:59
Футбол

Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал»

В испанской Ла Лиге победы даются с большим трудом, и то не всегда, да и большое количество травмированных привело к тому, что в стартовом матче Лиги чемпионов команде не могли помочь Модрич, Иско, Марсело, Асенсио, да ещё и Серхио Рамос с Начо отсутствовали из-за дисквалификаций.
Евро-футбол.ру 16:52
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Происшествия

Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР

По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.
ТАСС 04:38
Технологии

Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram

Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.
Актуальные Новости 09:31
Авто

Mitsubishi представит новый кроссовер

На Токийском автосалоне компания Mitsubishi представит новый кроссовер.
Ньюс-НН 12:30
Политика

В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова

В Кремле прокомментировали акцию в поддержку осужденного за нанесение травмы омоновцу актера Павла Устинова, которая прошла у стен администрации президента.
РИА Новости 09:37
Авто

Составлен рейтинг регионов с наиболее доступными машинами с пробегом

Портал Auto.ru проанализировал рынок автомобилей с пробегом и выяснил в каких регионах России выгоднее и доступнее приобрести автомобиль.
Деловое.ТВ 16 сентября в 04:53
Политика

Ильковский по приглашению прилетел в Читу на инаугурацию Осипова

Бывшего губернатора Забайкальского края Константина Ильковского пригласили на вступление в должность губернатора Александра Осипова.
Московский Комсомолец Чита 20:32
Происшествия

В общежитии под Челябинском взорвали гранату

В Златоусте Челябинской области посетитель общежития взорвал гранату.
Lenta.ru 12:56
Авто

Стартовало производство первого в истории Skoda гибрида

Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.
SpeedMe 08:02
Космос

Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день

Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус 04:37
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