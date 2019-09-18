с чего всё началось

В центре Киева вооруженный мужчина после нескольких выстрелов в воздух пригрозил взорвать мост, говорится в сообщении на сайте Национальной полиции страны. В городе объявлена спецоперация.

Политика В НАТО заявили о существовании «моря Азимова» Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».

Армия и оружие В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, подводя итоги прошедшего в Словении саммита глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, заявил, что превосходство альянса над Россией утрачено.

Происшествия В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.

Кино Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).

Футбол «Локомотив» одержал победу над «Байером» в ЛЧ Московский «Локомотив» сумел одержать победу над леверкузенским «Байером» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Политика Глава ФРС ответил на критику Трампа Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.

Экономика Путину объяснили главный риск инвестиций в России По словам Белоусова, в России есть ниша посевного финансирования, то есть инвестиций с высоким риском в компании на ранних этапах развития.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Здоровье В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Шоу-бизнес Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

Происшествия На секретнейшем российском военном предприятии обнаружили 8 шпионов На секретнейшее российское военное предприятие, принадлежащее корпорации «Тактическое ракетное вооружение» получили доступ 8 неизвестных лиц, которые, по ряду данных, могли получать доступ к особо секретным данным.

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Политика Помпео оценил назначение нового советника по нацбезопасности США Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что новый советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен будет отстаивать интересы страны с позиции силы.

Хоккей «Витязь» одержал пятую победу подряд, переиграв «Северсталь» Подмосковный «Витязь» на домашней площадке оказался сильнее череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Михаила Кравеца одержали пятую победу подряд.

Футбол Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» В испанской Ла Лиге победы даются с большим трудом, и то не всегда, да и большое количество травмированных привело к тому, что в стартовом матче Лиги чемпионов команде не могли помочь Модрич, Иско, Марсело, Асенсио, да ещё и Серхио Рамос с Начо отсутствовали из-за дисквалификаций.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Происшествия Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.

Технологии Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.

Авто Mitsubishi представит новый кроссовер На Токийском автосалоне компания Mitsubishi представит новый кроссовер.

Политика В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова В Кремле прокомментировали акцию в поддержку осужденного за нанесение травмы омоновцу актера Павла Устинова, которая прошла у стен администрации президента.

Авто Составлен рейтинг регионов с наиболее доступными машинами с пробегом Портал Auto.ru проанализировал рынок автомобилей с пробегом и выяснил в каких регионах России выгоднее и доступнее приобрести автомобиль.

Политика Ильковский по приглашению прилетел в Читу на инаугурацию Осипова Бывшего губернатора Забайкальского края Константина Ильковского пригласили на вступление в должность губернатора Александра Осипова.

Происшествия В общежитии под Челябинском взорвали гранату В Златоусте Челябинской области посетитель общежития взорвал гранату.

Авто Стартовало производство первого в истории Skoda гибрида Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.