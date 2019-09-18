Происшествия
КоммерсантъВооруженный мужчина пригрозил взорвать мост в Киеве
В центре Киева вооруженный мужчина после нескольких выстрелов в воздух пригрозил взорвать мост, говорится в сообщении на сайте Национальной полиции страны. В городе объявлена спецоперация.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:51, Вашингтон
Космос
Центр Хруничева продолжит переговоры по запускам на «Протонах»
ТАСС вчера в 20:04
Фигурное катание
Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ вчера в 12:55
Спорт
Глава РУСАДА Ганус призвал руководство ВФЛА уйти в отставку
Глава РУСАДА Юрий Ганус раскритиковал руководство ВФЛА и призвал руководителей организации подать в отставку.
Нева Спорт 12:37
Футбол
«Локомотив» одержал победу над «Байером» в ЛЧ
Московский «Локомотив» сумел одержать победу над леверкузенским «Байером» в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:50
Происшествия
Умер пострадавший в перестрелке у московского метро полицейский
Пострадавший в результате перестрелки у метро «Рязанский проспект» сотрудник ОСБ скончался в больнице.
Lenta.ru 13:17
Космос
В NASA сочли сомнительным план высадки астронавтов на Луне в 2024 году
Американская программа по высадке на Луне в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки.
Известия 19:20
Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 18:24
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Вице-президент США заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
Пятый канал вчера в 23:07
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru 09:07
Экономика
«Алроса» может приобрести смоленский «Кристалл» почти за 2 млрд рублей
В «АЛРОСА» отмечают, что стоимость 100% пакета акций предприятия определена на основании отчета независимого оценщика и составляет 1,886 млрд рублей.
Гудвилл.онлайн вчера в 14:54
Религия
Михайлов день 2019: что можно и нельзя делать в этот праздник
Телеканал 360° вчера в 17:25
Политика
Болтон раскритиковал Трампа за его внешнюю политику
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал Дональда Трампа за его внешнюю политику.
Известия 18:56
Наука
Ранняя анемия при беременности связана с умственной усталостью, СДВГ и аутизмом у ребенка
В новом исследовании ученые выявили связь между более ранним диагнозом у матери и риском развития умственной отсталости, расстройством аутистического спектра и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у ребенка.
Актуальные Новости 11:35
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Политика
Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия 09:57
Наука
Забытый эксперимент вековой давности рассказал о причинах смены одних пород деревьев другими
Эксперимент, начатый 100 лет назад, показал, что породы деревьев в лесу сменяют друг друга не только в соответствии с временными закономерностями, но и из-за случайных причин.
N+1 10:22
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Кино
Создатели нового «Терминатора» решили не менять возраст Шварценеггера
В настоящее время известно, что Шварценеггер в следующем «Терминаторе» сыграет роль робота Т-800.
News.ru вчера в 03:41
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 16 сентября в 18:50
Армия и оружие
СБ ООН рассмотрит резолюцию по ситуации в Идлибе
Совет Безопасности ООН рассмотрит проект резолюции о прекращении огня в сирийском Идлибе.
ФАН 17:59
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Культура
В Новгородской области откроют виртуальные концертные залы
Российская газета 10:28
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Авто
Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность
Lada 4x4 в обновленной версии, которая будет продаваться с 2020 года, получит не только новое оформление салона, но и доработанную внешность.
Движок вчера в 07:31