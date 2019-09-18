с чего всё началось

В центре Киева вооруженный мужчина после нескольких выстрелов в воздух пригрозил взорвать мост, говорится в сообщении на сайте Национальной полиции страны. В городе объявлена спецоперация.

Фигурное катание Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.

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Армия и оружие В России создали ракету с недостижимой дальностью действия В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".

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