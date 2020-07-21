Происшествия
Свободная ПрессаЗахвативший заложников в Луцке открыл стрельбу
Мужчина, захвативший в заложники пассажиров автобуса, совершил два выстрела в сторону правоохранителей. Кроме того, он выбросил из окна предмет, похожий на гранату, однако взрыва не последовало. Об этом сообщает агентство «Волынские новости».
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с чего всё началось
«Сегодня утром было получено сообщение, что на линии 102 в центре Луцка мужчина, вооруженный взрывчаткой и оружием, взял в заложники около 20 человек», — сообщает 21 июля украинская полиция.Фонтанка.Ру04:11
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Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Авто
В Сети опубликовали тизер нового поколения Hyundai Tucson
Корейская компания Hyundai в конце 2020 года представит серийную версию кроссовера Tucson нового поколения.
Известия 04:07
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Актриса Агата Муцениеце впервые после развода с актером Павлом Прилучным вышла свет, продемонстрировав шикарную фигуру в платье на бретелях.
Территория новостей 00:22
Путешествия
Жительница Сочи описала, как город живет во время наплыва туристов
Телеканал 360° 09:15
Происшествия
В Луцке обстреляли здание полиции, где находился Аваков
В Луцке обстреляли здание полиции, в котором глава МВД Украины Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с захватчиком автобуса.
Rusvesna.su 09:03
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Происшествия
На Кубани подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 21 июля 2020, 10:57 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:57
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
Политика
Врио главы Хабаровского края Дегтярев решил сохранить команду Фургала
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что продолжит работу с командой арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.
ФАН 08:53
Общество
Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства о выделении 20 регионам в общей сложности более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства.
Российская газета 03:40
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
Денежная помощь направлена в качестве компенсации за проведение профилактических мероприятий в условиях распространения коронавируса, включая покупку средств для дезинфекции.
Evo-rus.com 07:20
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный проектор Mijia Projector 2 Pro
Проектор отличается несколькими режимами наводки резкости, максимальной диагональю выведения изображения 200 дюймов, а также 4-канальным светодиодным источником света Luminus, который обеспечивает до 1300 ANSI люмен яркости.
Evo-rus.com 07:18
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект о налоговом маневре в IT-отрасли
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о проведении налогового маневра в IT-отрасли.
РИА Новости 09:27
Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
Третьего места удостоился Kia Sorento. За 1 млн рублей можно рассчитывать на автомобиль, выпущенный в 2012 или 2013 годах.
Evo-rus.com 09:05
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Арестованный Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств, рассказал философский анекдот о своей жизни.
Городовой 09:46
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия 19 июля в 11:39
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35
Здоровье
Назван простой продукт, помогающий сбросить вес
Испанский диетолог Айтор Санчес пришел к выводу, что при включении яиц в рацион люди худеют быстрее.
Газета.Ru вчера в 02:19
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Общество
«Магнит» запустил новую сеть магазинов со сниженными ценами
Ретейлер «Магнит» запустил новую сеть магазинов в формате дискаунтера (то есть со сниженными ценами) под брендом «Моя цена», заявил президент компании Ян Дюннинг.
Секрет фирмы 06:13
Происшествия
Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову.
REGNUM 07:44
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 июля.
Lenta.ru 06:51
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
RT на русском 06:19
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удалённой работе
Госдума во вторник, 21 июля, приняла в первом чтении законопроект о регулировании удалённой работы.
RT на русском 09:13
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45