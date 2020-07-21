Происшествия

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЗахвативший заложников в Луцке открыл стрельбу

Мужчина, захвативший в заложники пассажиров автобуса, совершил два выстрела в сторону правоохранителей. Кроме того, он выбросил из окна предмет, похожий на гранату, однако взрыва не последовало. Об этом сообщает агентство «Волынские новости».
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с чего всё началось
«Сегодня утром было получено сообщение, что на линии 102 в центре Луцка мужчина, вооруженный взрывчаткой и оружием, взял в заложники около 20 человек», — сообщает
 21 июля украинская полиция.
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Захват заложников в Луцке. Главное

ТАСС07:19

СМИ сообщили о требованиях захватившего заложников в Луцке мужчины

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Луцкий террорист пригрозил полиции оружием

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Газета.Ru05:39

Опубликовано видео с места захвата автобуса с заложниками в Луцке

РИА Новости05:08
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Происшествия

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Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
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Общество

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REGNUM 03:57
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Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости 04:30
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Политика

Врио главы Хабаровского края Дегтярев решил сохранить команду Фургала

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что продолжит работу с командой арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.
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Общество

Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения правительства о выделении 20 регионам в общей сложности более 6 миллиардов рублей на программы развития жилищного строительства.
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Экономика

Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа

Денежная помощь направлена в качестве компенсации за проведение профилактических мероприятий в условиях распространения коронавируса, включая покупку средств для дезинфекции.
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Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный проектор Mijia Projector 2 Pro

Проектор отличается несколькими режимами наводки резкости, максимальной диагональю выведения изображения 200 дюймов, а также 4-канальным светодиодным источником света Luminus, который обеспечивает до 1300 ANSI люмен яркости.
Evo-rus.com 07:18
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Экономика

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РИА Новости 09:27
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Шоу-бизнес

Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

Evo-rus.com 09:07
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Общество

Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа

В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
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Авто

Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей

Третьего места удостоился Kia Sorento. За 1 млн рублей можно рассчитывать на автомобиль, выпущенный в 2012 или 2013 годах.
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Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Общество

Арестованный Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом

Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств, рассказал философский анекдот о своей жизни.
Городовой 09:46
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Армия и оружие

Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше

Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия 19 июля в 11:39
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35
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Здоровье

Назван простой продукт, помогающий сбросить вес

Испанский диетолог Айтор Санчес пришел к выводу, что при включении яиц в рацион люди худеют быстрее.
Газета.Ru вчера в 02:19
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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году

Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
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Общество

«Магнит» запустил новую сеть магазинов со сниженными ценами

Ретейлер «Магнит» запустил новую сеть магазинов в формате дискаунтера (то есть со сниженными ценами) под брендом «Моя цена», заявил президент компании Ян Дюннинг.
Секрет фирмы 06:13
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Происшествия

Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову.
REGNUM 07:44
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Происшествия

Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве

Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
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Общество

Композитор Юрий Антонов попал в больницу

Российский композитор Юрий Антонов попал в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 июля.
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Политика

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
RT на русском 06:19
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Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удалённой работе

Госдума во вторник, 21 июля, приняла в первом чтении законопроект о регулировании удалённой работы.
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Экономика

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
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Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
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