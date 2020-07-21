с чего всё началось

Мужчина, захвативший в заложники пассажиров автобуса, совершил два выстрела в сторону правоохранителей. Кроме того, он выбросил из окна предмет, похожий на гранату, однако взрыва не последовало. Об этом сообщает агентство «Волынские новости».

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