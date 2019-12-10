Лидеры «нормандской четверки» не обсуждали Крым в ходе саммита в Париже, сообщила 9 декабря пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. «Пока не планируется», — ответила она на вопрос о поднятии вопроса Крыма. В целом Мендель оценила переговоры в Париже как успешные.

Вопрос Крыма на «нормандском саммите» в Париже не обсуждался

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