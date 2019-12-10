Политика
РЕН ТВПресс-секретарь Зеленского назвала переговоры в Париже успешными
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, что переговоры в рамках саммита "нормандской четверки" прошли успешно. "Переговоры в Париже прошли очень успешно, скоро будет представлено коммюнике", сказала Мендель журналистам.
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Первым смартфоном Xiaomi с селфи-камерой под экраном станет Mi Mix 4
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