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Вопрос налогового маневра обсудят на площадке Союзного государства

Налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Негативный эффект для Белоруссии возникал из-за увеличения цены на нефть России и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.В источнике
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Коммерсантъ

Вопрос налогового маневра могут вынести на уровень Союзного государства

Коммерсантъ18:29
Известия

Вопрос налогового маневра обсудят на площадке Союзного государства

Известиявчера в 15:06
Интерфакс

В Союзном государстве сообщили о прогрессе по компенсации налогового маневра РФ для Белоруссии

Интерфаксвчера в 14:39
ПРАЙМ

Вопрос налогового маневра может быть вынесен на площадку Союза Белоруссии и РФ - Рапота

ПРАЙМвчера в 14:56

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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Косачев назвал предложения США по ДСНВ попыткой давления на Россию

Ультиматум США в сфере контроля над вооружениями является попыткой давления на Россию и вызывает вопросы о реальном желании Вашингтона достичь договоренностей, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Взгляд.рувчера в 13:43

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
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Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ruвчера в 11:50
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