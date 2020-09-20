Налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Негативный эффект для Белоруссии возникал из-за увеличения цены на нефть России и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.