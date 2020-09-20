Вопрос налогового маневра обсудят на площадке Союзного государства
Смотрите также
В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих
Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами
Пара сорвалась с крыши и погибла в Санкт-Петербурге
Умер пострадавший в ДТП с сыном вице-губернатора Брянской области
В США за сутки собрано $ 50 млн на выкуп тела Ленина
Sony представила компактный смартфон Xperia 5 II
Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца года
Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами
США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ
В Бресте милиция применила слезоточивый газ против протестующих
В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ
Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle
Налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Негативный эффект для Белоруссии возникал из-за увеличения цены на нефть России и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.В источнике
Подробнее о событии