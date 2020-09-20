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Вопрос налогового маневра обсудят на площадке Союзного государства

Налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Негативный эффект для Белоруссии возникал из-за увеличения цены на нефть России и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.В источнике
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Коммерсантъ

Вопрос налогового маневра могут вынести на уровень Союзного государства

Коммерсантъ18:29
ИА Красная Весна

Рапота пообещал Белоруссии компенсации за дорогую нефть

ИА Красная Веснавчера в 16:38
Известия

Вопрос налогового маневра обсудят на площадке Союзного государства

Известиявчера в 15:06
ПРАЙМ

Вопрос налогового маневра может быть вынесен на площадку Союза Белоруссии и РФ - Рапота

ПРАЙМвчера в 14:56
Интерфакс

В Союзном государстве сообщили о прогрессе по компенсации налогового маневра РФ для Белоруссии

Интерфаксвчера в 14:39

Компания ASUS увеличила характеристики видеокарты GeForce RTX 3080

Как сообщает официальный сайт ASUS, видеокарта ROG Strix GeForce RTX 3080 (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING) будет обладать мощностью графического чипа на 13,2% больше, чем у оригинальной видеокарты, поскольку инженерам компании удалось ускорить его.
МедиаПотоквчера в 15:36
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Губернатор Приморья договорился о поставках товаров из Белоруссии

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Белоруссии Леонидом Зайцем заключил предварительное соглашение о поставках оборудования, продуктов и других товаров из республики, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба губернатора и правительства Приморья.
ТАССвчера в 07:26
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Путин наградил Герберта Ефремова орденом Андрея Первозванного с мечами

Советский и российский ученый, конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов награжден орденом Андрея Первозванного, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 19 сентября.
ИА Красная Весна19 сентября в 07:42
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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США отменили 30-часовой полет бомбардировщика B-52H над Чехией

Полет стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил Соединенных Штатов над чешской территорией по случаю проходящего в городе Острава на северо-востоке республики ежегодного авиационного шоу «Дни НАТО в Остраве» был отменен по техническим причинам.
Военное деловчера в 10:20
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