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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Компенсация дорогой нефти для Белоруссии планируется — Григорий Рапота

Процесс компенсации российского налогового маневра для Белоруссии идет, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота 20 сентября в эфире телеканала "Беларусь 1". По мнению Рапота, между Россией и Белоруссией достигнуто взаимопонимание, как решать возникшую проблему.В источнике
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ИА Красная Весна

Компенсация дорогой нефти для Белоруссии планируется — Григорий Рапота

ИА Красная Веснавчера в 16:38
Известия

Вопрос налогового маневра обсудят на площадке Союзного государства

Известиявчера в 15:06
ПРАЙМ

Вопрос налогового маневра может быть вынесен на площадку Союза Белоруссии и РФ - Рапота

ПРАЙМвчера в 14:56
Интерфакс

В Союзном государстве сообщили о прогрессе по компенсации налогового маневра РФ для Белоруссии

Интерфаксвчера в 14:39

США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ
RT на русскомвчера в 13:28
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В WhatsApp появится поддержка нескольких устройств

Как сообщает интернет-ресурс iXBT, в скором времени команда разработчиков мессенджера WhatsApp представит долгожданную функцию, а именно поддержку одновременного пользования приложением сразу с нескольких аппаратов с одной учётной записью.
UfaTime.ruвчера в 13:02
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газетавчера в 09:34
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Цены на жилье восстанавливаются

Цены на жилье восстанавливаются Рынок долгосрочной аренды выходит из кризиса: ставки постепенно растут в большинстве крупных городов, а собственники недвижимости теперь все реже предоставляют скидки.
Коммерсантъвчера в 03:01
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Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Отмечается, что в ЦПВС России поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* "провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации".
РИА Новостивчера в 15:07
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Николич ожидает появления в «Локомотиве» двух-трёх новых футболистов

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после победы над «Тамбовом» (1:0) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) порассуждал о кадровой ситуации в команде.
RT на русскомвчера в 15:10

Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостейвчера в 18:35
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