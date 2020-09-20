Компенсация дорогой нефти для Белоруссии планируется — Григорий Рапота
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Процесс компенсации российского налогового маневра для Белоруссии идет, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота 20 сентября в эфире телеканала "Беларусь 1". По мнению Рапота, между Россией и Белоруссией достигнуто взаимопонимание, как решать возникшую проблему.В источнике
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