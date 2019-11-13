В среду, 13 ноября, парламент Украины принял в первом чтении скандальный заколн о земле. Вопрос об открытии рынка земли является наиболее острым сейчас.

Вопрос о земле. Политическая составляющая в Украине

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