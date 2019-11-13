Политика

Украина.руУкраина.руВопрос о земле. Политическая составляющая в Украине

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В среду, 13 ноября, парламент Украины принял в первом чтении скандальный заколн о земле. Вопрос об открытии рынка земли является наиболее острым сейчас.
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Кино

«Доктор Сон» получит продолжение, несмотря на кассовый провал

Кассовый провал «Доктора Сна» стал настоящим шоком для студийных боссов, которые рассчитывали на куда более высокие сборы в свете успеха новых киноадаптаций «Оно» и «Кладбища домашних животных».
Фильм Про 09:30
Общество

Ценные исторические здания затопило в Венеции

Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 м. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил, что собору Святого Марка нанесен значительный ущерб.
Интерфакс 08:01
Происшествия

Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок

Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Гаджеты

В процессорах Intel нашли две уязвимости

По данным источника, в процессорах семейств Comet Lake, Cascade Lake, Skylake, Amber Lake, Coffee Lake, Kaby Lake, а также Whiskey Lake выявлена ошибка в коде условного перехода (JCC).
Anonsens 05:50
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Газета.Ru 06:11
Политика

Постпред Зеленского рассказал о трех шагах по возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, чей офис находится в Киеве, рассказал на брифинге в украинской столице о трех направлениях работы по вопросу "деоккупации полуострова".
Московский Комсомолец 10:36
Общество

СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

РИА Новости 07:31
Общество

В России предложили штрафовать водителей за шипованные шины

Журнал Авто.ру вчера в 07:19
Интернет

Instagram запустил клона TikTok

Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
The GEEK вчера в 09:48
Единоборства

Волков и Магомедшарипов поднялись в рейтинге UFC

Pravda.Ru 06:55
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Армия и оружие

Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие

Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.
РИА Новости 08:37
Авто

Toyota Camry получила полный привод от RAV4

Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.
Автоновости дня 07:46
Общество

В Центральной России наступит зимнее «бабье лето»

Зимнее "бабье лето" продлится до середины следующей недели, несмотря на незначительное похолодание в воскресенье, 17 ноября.
Газета.Ru 10:36
Финансы

В Фонде национального благосостояния заменят доллары на юани

Российское правительство пообещало заменить часть долларов на юани в Фонде национального благосостояния (ФНБ), выяснил РБК.
РБК 05:02
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.
BFM.ru 05:49
Армия и оружие

У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку

Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Газета.Ru вчера в 07:34
Политика

Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
ТАСС 08:40
Гаджеты

WhatsApp начал быстро разряжать смартфоны Xiaomi и OnePlus

Пользователи смартфонов Xiaomi и OnePlus после обновления WhatsApp столкнулись с тем, что смартфоны стали очень быстро терять заряд.
Astera 10 ноября в 14:14
Игры

Ремастеры Commandos 2 и Praetorians выйдут 24 января

Игромания.ру 10:13
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Общество

Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб

РБК 10:25
Футбол

Медведев опроверг интерес «Зенита» к полузащитнику Скарпе

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к полузащитнику «Палмейраса» Густаво Скарпе.
Мойка78 09:28
Общество

Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов

Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 10:14
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Армия и оружие

Новейший корвет «Гремящий» прибыл на Северный флот на госиспытания

В Беломорскую военно-морскую базу Северного флота прибыл новейший корвет "Гремящий". Он будет здесь проходить государственные испытания.
Российская газета 10:34
Космос

NASA переименовало «нацистский» астероид

Популярная механика вчера в 20:05
Здоровье

Россиян предупредили об опасности «синдрома отсутствия отпуска»

Тяжельников подчеркнул, что ресурсов у человека при работе без отпуска может хватить максимум на два-три года.
Lenta.ru 09:35
Происшествия

Названа причина смерти основателя «Белых касок»

Судмедэксперты выяснили причину смерти одного из основателей и экс-сотрудника британской разведки "Белых касок" Джеймса Ле Мезурье.
Газета.Ru 09:45
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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