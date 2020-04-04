Экономика
Вести.RuВопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в кабмине
Министр экономического развития Максим Решетников в беседе с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым в специальном выпуске проекта "Антихрупкость" рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу о поддержке малого бизнеса.
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Российские власти рассматривают возможность предоставления субсидий малому бизнесу
Экономика сегоднявчера в 12:57
Министр экономического развития: «Прямая поддержка бизнеса обсуждается, но это очень дорого»
Комсомольская правдавчера в 08:39
Решетников: В правительстве обсуждается вопрос прямых субсидий бизнесу
Российская газетавчера в 08:37
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