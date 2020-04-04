Экономика

Вести.RuВести.RuВопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в кабмине

Министр экономического развития Максим Решетников в беседе с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым в специальном выпуске проекта "Антихрупкость" рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу о поддержке малого бизнеса.
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Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в кабмине

Вести.Ruвчера в 12:50

Российские власти рассматривают возможность предоставления субсидий малому бизнесу

Экономика сегоднявчера в 12:57

Правительство начало обсуждать прямые субсидии малому бизнесу

РБКвчера в 10:00

Решетников: меры поддержки малого бизнеса очень дорогие

News.ruвчера в 09:21

Министр экономического развития: «Прямая поддержка бизнеса обсуждается, но это очень дорого»

Комсомольская правдавчера в 08:39

Решетников: В правительстве обсуждается вопрос прямых субсидий бизнесу

Российская газетавчера в 08:37

Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу

Коммерсантъвчера в 08:33
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Общество

Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Lenta.ru 03 апреля в 13:27
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
RT на русском 05:04
Происшествия

Минздрав Башкирии сообщил последние данные по коронавирусу

По данным министра здравоохранения в регионе Максима Забелина, по состоянию на 13:00 в стационарах с подозрением на коронавирус находятся 89 человек, 12 из них несовершеннолетние.
Горобзор.ру 05:02
Общество

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
РБК вчера в 12:01
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Винокур рассказал о состоянии Лещенко

Культуромания 02 апреля в 09:49
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 03 апреля в 04:45
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Общество

Воробьев пока не видит необходимости в пропускном режиме

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье заявил, что пропускной режим в регионе пока не требуется.
Вести.Ru 04:32
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот

Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Popcake вчера в 16:44
Происшествия

В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело

Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.
Российская газета вчера в 23:57
Общество

В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений

Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
РБК вчера в 15:02
Экономика

Республика Коми направит более 400 млн рублей на поддержку бизнеса

В опубликованном пресс-релизе говорится о выделении за счет регионального бюджета более 400 млн рублей на поддержку бизнеса.
ИА Красная Весна 03 апреля в 13:39
Единоборства

Минск предложил принять бой Хабиба и Фергюсона

Максим Корольков, являющийся исполнительным директором Федерации единоборств Беларуси, сделал официальное заявление о том, что Минск готов принять у себя бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, сообщает Sputnik.
LiveResult.Ru вчера в 16:07
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Международная жизнь 03 апреля в 05:35
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:09
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Происшествия

В Новой Москве произошел пожар на стройке больницы

На стройке инфекционной больницы в Новой Москве произошел пожар, сообщает ТАСС.
Российская газета 03:53
Политика

Дональд Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Дональд Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом Президент США Дональд Трамп сообщил: ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса.
Коммерсантъ 04:01
Общество

Список системообразующих предприятий появится 10 апреля

Список системообразующих российских предприятий появится 10 апреля, пишет РИА "Новости" со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Газета.Ru 04:47
Футбол

Президент УЕФА назвал крайний срок завершения розыгрыша еврокубков

Розыгрыш сезона 2019/20 завершится не позднее 3 августа. Об этом сообщил президент УЕФА Александр Чеферин.
Город+ 04:25
Общество

Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой

Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.
Газета.Ru 02:13
Общество

Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе во время нерабочего апреля.
АБН 00:13
Общество

В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Российская газета 01:18
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

В Ленобласти зафиксировано 10 новых случаев коронавируса

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть подготовила отдельную клинику для лечения больных коронавирусом.
Gazeta.SPb 04:19
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Происшествия

Историка Соколова этапировали в Петербург

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 05:06
Общество

Раскрыты занятия россиян во время карантина

Раскрыты занятия россиян во время карантина. Результаты опроса опубликованы на портале «стопкоронавирус.рф».
Авторадио 04:50
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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