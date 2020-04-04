Экономика
Вести.RuВопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в кабмине
Министр экономического развития Максим Решетников в беседе с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым в специальном выпуске проекта "Антихрупкость" рассказал о дискуссиях в правительстве по вопросу о поддержке малого бизнеса.
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Российские власти рассматривают возможность предоставления субсидий малому бизнесу
Экономика сегодня12:57
Министр экономического развития: «Прямая поддержка бизнеса обсуждается, но это очень дорого»
Комсомольская правда08:39
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Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах.
Общество
Кличко назвал детей, заболевших коронавирусом, неполноценными
Кличко пояснил, что среди новых заболевших жителей Киева выявлены 17 мужчин возрастом 16-70 лет, а также 11 женщин в возрасте 17-69 лет.
Наука
В Польше разработали замедляющее заражение коронавирусом средство
Группа ученых из Ягеллонского университета в Кракове объявила о том, что разработала средство, которое значительно замедляет заражение новым штаммом коронавируса.
Армия и оружие
Во Франции около 600 военных заразились коронавирусом
Примерно 600 французских военнослужащих заразились новым типом коронавируса, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Общество
Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты
Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
Происшествия
Четыре человека заблудились возле озера Ханка в Приморье из-за метели
Четыре человека заблудились в метель возле озера Ханка в Приморском крае, их ищут спасатели.
Футбол
Гол Драгуна принес БАТЭ победу над «Рухом»
Происшествия
Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух
Тело еще одного погибшего обнаружено при разборе завалов на месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе района.
Здоровье
В ВОЗ отреагировали на сообщения о коронавирусе у 15% кошек в Ухане
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет тщательный мониторинг случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа, однако на данный момент нет никаких сведений о передаче инфекции от животных к человеку.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Общество
Россия приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян
В ночь на 4 апреля Россия временно отменяет все авиарейсы для возвращения россиян домой и иностранцев на их родину.
Шоу-бизнес
Виторгана возмутило заявление Собчак о Боге
Собчак считает, что ранее — да, была война, где люди проявляли истинный героизм в борьбе с фашизмом.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Происшествия
Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции
В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Общество
В Россию поставят еще 80 млн медицинских масок из Китая
Китай поставит в Россию еще 80 млн медицинских масок и 1 млн защитных костюмов в апреле—начале мая, сообщил заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Целое село закрыли на карантин по коронавирусу в Оренбургской области
Село Новоникитино Октябрьского района Оренбургской области закрыли на карантин по коронавирусу, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус
В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.
Общество
«Вектор» начал испытания вакцины против коронавируса
Государственный научный центр Вектор начал проводить испытания вакцины против коронавируса COVID-19.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Здоровье
Врач оценил влияние прививки от туберкулеза на коронавирус
Прививка от туберкулеза (БЦЖ) создает определенный иммунный фон в организме и дает надежду на более спокойное течение заболевания COVID-19.
Здоровье
В ЛНР выявили второй случай заражения коронавирусом
Второй случай заражения коронавирусом зафиксировали в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил главный государственный санитарный врач республики Дмитрий Докашенко.
Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москвовские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Футбол
Кокорин признался, что интересовался чемпионатом Белоруссии
Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», в шутку заявил о том, что размышляет на предмет выступлений в чемпионате Белоруссии.