Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаВопрос «разблокирован»: Путин и Зеленский обсудили транзит газа

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным транзит газа и отметил, что вопрос удалось «разблокировать». Зеленский заявил в Париже на брифинге для украинских СМИ, что в будущем году вероятно продление соглашения по транзиту.
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Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
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Первым о создании суперприложения среди российских банков заявил «Тинькофф».
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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