Вопрос роуминга между Россией и Белоруссией решат до конца года
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Мобильный роуминг между абонентами России и Белоруссии могут отменить до конца года. Профильные министерства обоих государств договорились окончательно решить этот вопрос. С таким заявлением в эфире телеканала «Беларусь -1» выступил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.В источнике
С чего всё началось
«Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1
». Обещание завершить работу было дано на последнем заседании министерств, уточнил Рапота.
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