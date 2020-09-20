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Телеканал 360°
Телеканал 360°

Вопрос роуминга между Россией и Белоруссией решат до конца года

Мобильный роуминг между абонентами России и Белоруссии могут отменить до конца года. Профильные министерства обоих государств договорились окончательно решить этот вопрос. С таким заявлением в эфире телеканала «Беларусь -1» выступил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.В источнике
С чего всё началось
«Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1
». Обещание завершить работу было дано на последнем заседании министерств, уточнил Рапота.
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Россия и Белоруссия решат вопрос с отменой роуминга до конца года

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