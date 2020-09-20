Мобильный роуминг между абонентами России и Белоруссии могут отменить до конца года. Профильные министерства обоих государств договорились окончательно решить этот вопрос. С таким заявлением в эфире телеканала «Беларусь -1» выступил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

С чего всё началось «Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется», — сказал он в эфире телеканала « Беларусь 1 ». Обещание завершить работу было дано на последнем заседании министерств, уточнил Рапота. Известия вчера в 14:41