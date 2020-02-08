Здоровье
Москва 24Вопросы безопасности предложили включить в программу обучения врачей
В программы обучения медицинских вузов могут войти вопросы безопасности и качества оказания медпомощи. Также будущих врачей могут обязать изучать вопросы безопасного обращения с лекарствами и медизделиями. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает Агентство "Москва".
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