В программы обучения медицинских вузов могут войти вопросы безопасности и качества оказания медпомощи. Также будущих врачей могут обязать изучать вопросы безопасного обращения с лекарствами и медизделиями. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает Агентство "Москва".

Политика Зеленский пригласил папу Римского на Украину Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.

Космос На Марсе и спутнике Юпитера существует жизнь Ученые из Ливерпульского университета Хоуп в Великобритании рассказывают, что жизнь на Марсе и спутнике Юпитера Европе на самом деле есть.

Экономика Россия и Белоруссия договорились о цене на газ Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Общество В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.

Происшествия Суд арестовал задержанного за взятку экс-министра транспорта Карелии Ранее карельское управление СК РФ сообщило о задержании министра транспорта Алексея Кайдалова и заместителя директора аэропорта "Петрозаводск" в рамках уголовного дела о получении взятки.

Культура Новое шоу Собчак обвинили в плагиате Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.

Шоу-бизнес Пригожин показал Валерию в домашнем халате и без макияжа Продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в соцсети опубликовал видео, на котором его супруга Валерия в домашнем халате и без макияжа играет на фортепиано.