Здоровье

Москва 24Москва 24Вопросы безопасности предложили включить в программу обучения врачей

В программы обучения медицинских вузов могут войти вопросы безопасности и качества оказания медпомощи. Также будущих врачей могут обязать изучать вопросы безопасного обращения с лекарствами и медизделиями. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает Агентство "Москва".
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В программу обучения врачей предложили включить вопросы безопасности

РИА Новости05:39

Мурашко попросил медвузы включить в программу безопасность оказания медицинской помощи

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М.Мурашко предложил включить вопросы безопасности и качества медпомощи в программы медвузов

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Вопросы безопасности предложили включить в программу обучения врачей

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В программу обучения врачей в России предлагается включить вопросы безопасности медпомощи

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