Здоровье

Москва 24Москва 24Вопросы безопасности предложили включить в программу обучения врачей

В программы обучения медицинских вузов могут войти вопросы безопасности и качества оказания медпомощи. Также будущих врачей могут обязать изучать вопросы безопасного обращения с лекарствами и медизделиями. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает Агентство "Москва".
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Минздрав сообщил о 70 тыс. случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

INTERFAX.RU - Ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 тысяч пациентов в год, заявил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.
Интерфакс05:24

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В программу обучения врачей предложили включить вопросы безопасности

РИА Новости05:39

Мурашко попросил медвузы включить в программу безопасность оказания медицинской помощи

ТАСС07:07

М.Мурашко предложил включить вопросы безопасности и качества медпомощи в программы медвузов

Агентство Москва05:30

Мурашко попросил медвузы включить в обучение новую программу

News.ru06:18

Вопросы безопасности предложили включить в программу обучения врачей

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Минздрав: 70 тысяч смертей связаны с ошибками при оказании медпомощи

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Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

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