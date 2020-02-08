INTERFAX.RU - Ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 тысяч пациентов в год, заявил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.

с чего всё началось

В программы обучения медицинских вузов могут войти вопросы безопасности и качества оказания медпомощи. Также будущих врачей могут обязать изучать вопросы безопасного обращения с лекарствами и медизделиями. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает Агентство "Москва".

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