Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВоробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется

Блокировки столицы и Подмосковья в связи с пандемией коронавируса не планируется. Об этом в прямом эфире "России-1" заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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с чего всё началось

Ограничивать передвижение между Москвой и Подмосковьем из-за коронавируса не будут

Работающие в Москве жители Подмосковья смогут ездить на работу, а москвичи — приезжать в соседний регион. Никакой блокировки между Москвой и Подмосковьем из-за угрозы коронавируса не планируется. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Телеканал 360°11:28

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Воробьев назвал взаимодействие Москвы и области стратегической задачей властей регионов

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Глава Подмосковья заявил об отсутствии планов по блокировке Москвы и области

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Блокировка Москвы и Подмосковья из‑за коронавируса не планируется

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Подмосковье и Москву не планируют блокировать из‑за коронавируса

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Ограничивать передвижение между Москвой и Подмосковьем из-за коронавируса не будут

Телеканал 360°11:28

Воробьёв заверил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется

Life.ru11:10

Губернатор Подмосковья опроверг запрет на въезд в регион

Интерфакс11:32
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Названо количество нарушителей режима изоляции в России

В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян.
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«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

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Популярный актер Павел Прилучный вернулся к семье и снова живет в одном доме с Агатой Муцениеце.
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УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок

Матчи европейских клубных турниров переносятся на неопределенный срок, сообщает Би-би-си.
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Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
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Коммерсантъ 15:55
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Озвучены проблемы медицины США на фоне пандемии коронавируса

Американская газета Die Welt сообщает о том, что в связи с эпидемией коронавируса в Соединенных Штатах многие больницы и госпитали страны перестают справляться с поступающими пациентами.
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Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

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В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций

Из-за большого потока желающих получить пропуск, у зданий районных администраций образовались очереди, в которых насчитывались десятки человек.
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Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн

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Энергетика

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Газета.Ru 13:55
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Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
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Общество

Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за нарушение режима карантина, пишет РИА Новости.
Общественное телевидение России 13:03
Общество

ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона

Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 16:24
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Подольская рассказала о втором ребенке от Преснякова

Примечательно, что Наталье часто приписывают вторую беременность, но сама она опровергает, что ждет ребенка.
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В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время

В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время На железных дорогах могут ввести режим неполного рабочего времени.
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Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
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Экс-вратарь сборной Турции Рюшту находится в «критическом состоянии»

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Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
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В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
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Полина Максимова съехалась с Егором Корешковым

В студию Максимова принесла связку ярких шаров, а подарок она вручила Егору еще дома.
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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