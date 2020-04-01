Работающие в Москве жители Подмосковья смогут ездить на работу, а москвичи — приезжать в соседний регион. Никакой блокировки между Москвой и Подмосковьем из-за угрозы коронавируса не планируется. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

с чего всё началось

Блокировки столицы и Подмосковья в связи с пандемией коронавируса не планируется. Об этом в прямом эфире "России-1" заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется

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