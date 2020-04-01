Коронавирус
Российская газетаВоробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
Блокировки столицы и Подмосковья в связи с пандемией коронавируса не планируется. Об этом в прямом эфире "России-1" заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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с чего всё началось
Работающие в Москве жители Подмосковья смогут ездить на работу, а москвичи — приезжать в соседний регион. Никакой блокировки между Москвой и Подмосковьем из-за угрозы коронавируса не планируется. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Московской области Андрей Воробьев.Телеканал 360°11:28
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В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
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Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
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Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции
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В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян.
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«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
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Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Здоровье
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Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке
Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
Политика
Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу
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Общество
В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций
Из-за большого потока желающих получить пропуск, у зданий районных администраций образовались очереди, в которых насчитывались десятки человек.
Кино
Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн
Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Здоровье
Эксперт ВОЗ оценил эффективность лимона и имбиря против коронавируса
Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Энергетика
Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле
Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за нарушение режима карантина, пишет РИА Новости.
Общество
ВОЗ: число зараженных коронавирусом скоро достигнет миллиона
Число зараженных коронавирусом COVID-19 достигнет миллиона в ближайшие дни, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Примечательно, что Наталье часто приписывают вторую беременность, но сама она опровергает, что ждет ребенка.
Экономика
В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время
В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время На железных дорогах могут ввести режим неполного рабочего времени.
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Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса
Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
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Экс-вратарь сборной Турции Рюшту находится в «критическом состоянии»
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Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Общество
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Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
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В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти
Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
Шоу-бизнес
Полина Максимова съехалась с Егором Корешковым
В студию Максимова принесла связку ярких шаров, а подарок она вручила Егору еще дома.