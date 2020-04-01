Коронавирус
Радио 1Блокировка Москвы и Подмосковья из‑за коронавируса не планируется
Если вы заметили, мы ведём максимально согласованную единую политику. Москва и Подмосковье — единое столичное пространство.
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с чего всё началось
Работающие в Москве жители Подмосковья смогут ездить на работу, а москвичи — приезжать в соседний регион. Никакой блокировки между Москвой и Подмосковьем из-за угрозы коронавируса не планируется. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Московской области Андрей Воробьев.Телеканал 360°11:28
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Политика
В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза
Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Здоровье
В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
Политика
Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США
Российский самолет с медицинским оборудованием на борту вылетел в США. Об этом в среду сообщило Минобороны РФ.
Политика
В Госдуме оценили предложение продлить нерабочую неделю
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о необходимости увеличить количество нерабочих дней в России.
Футбол
Артем Дзюба обвинил Василия Уткина продажности и лицемерии
Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба в крайне резкой форме высказался в адрес известного спортивного журналиста и бывшего комментатора Василия Уткина, который в последние несколько дней жестко критиковал одного из топ-менеджеров «Матч ТВ» Тину Канделаки.
Здоровье
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса
Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Политика
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Общество
Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19
Завозные случаи заболевания коронавирусной инфекцией пока превалируют в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Общество
В России упростили правила техосмотра автомобилей
Государственная дума приняла ряд поправок, изменяющих порядок прохождения обязательного техосмотра для автомобилей.
Общество
Омичи смогут покупать лекарства онлайн
Закон позволит пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями получить необходимые лекарства, не выходя из дома.
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Экономика
Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам на прием вкладов
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий ЦБ информировать на своем сайте о запретах банкам привлекать вклады физлиц и открывать им счета.
Энергетика
WSJ сообщает о проблемах Саудовской Аравии с продажей нефти
Саудовская Аравия, как и обещала, с 1 апреля увеличила поставки нефти на рынок, однако часть этого сырья остается невостребованной.
Происшествия
Во Владимире рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
Власти Владимира заявили о двух случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией в городе.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
Общество
МВД: россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции
Замначальника Главного управления обеспечения охраны общественного порядка Станислав Наумов сообщил, что россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Выявлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
Американские ученые выяснили, что в странах, где универсальная вакцинация БЦЖ не была принята за обязательную, уровень смертности от коронавирусной инфекции выше.
Политика
Лолита ответила на вопрос Гордона о принадлежности Крыма
Исполнительница Лолита Милявская озвучила свою позицию о принадлежности Крыма.
Происшествия
На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими
В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за фейки на срок до пяти лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе SARS-CoV-2, которое привело к тяжким последствиям.
Здоровье
В три больницы Петербурга занесли коронавирус
Ограничительные мероприятия введены в трех больницах Петербурга из-за занесенных в учреждения случаев коронавируса, сообщила в среду пресс-служба городского комитета здравоохранения.
Экономика
Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%
Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Происшествия
СКР предъявил обвинение в даче взятки собственнику «Зимней вишни»
Совладельцу торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в даче взятки.
Кино
Сиквел «Миньонов» переехал на год — он выйдет следующим летом
Продолжение прошлого мультфильма студии Illumination теперь выйдет в кино 2 июля 2021 года, хотя изначально планировалось, что релиз состоится этим летом.
Армия и оружие
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца
В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Политика
Путин заявил, что обсуждает цены на нефть с партнерами в ОПЕК и США
Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждает падение цен на нефть с партнерами в странах ОПЕК и США, которых это тоже беспокоит.
Футбол
РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории России
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) продлило приостановку розыгрыша всех турниров под эгидой организации до 31 мая 2020 года.
Футбол
Дибала – Роналду: мы ненавидим тебя в Аргентине
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как в Аргентине относятся к форварду Криштиану Роналду.
Общество
В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что в ближайшие дни количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.