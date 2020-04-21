Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВоробьев: Большинство жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию

Абсолютное большинство жителей Московской области соблюдает режим самоизоляции, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор региона Андрей Воробьев.
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Андрей Воробьев
Статистика говорит, что абсолютное большинство людей соблюдают самоизоляцию. Мы стараемся держать индекс выше трех, специально работаем над этим, стараемся жителей убедить, что это важно и необходимо сейчас.
— Андрей Воробьев, российский политикТАСС 13:43

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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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