Глобально мы не можем открыть пока торговые центры, это нас беспокоит... В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе, уже можно отдыхать на улице.

Летние веранды откроются в Подмосковье с 12 июня. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Экономика Белоусов считает возможным снять ограничения на перенос убытков 2020 года Первый вице-премьер Андрей Белоусов пообещал бизнесу обсудить снятие ограничений на уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на убытки предыдущих периодов.

Гаджеты Intel рассказала о своих 10-нм гибридных процессорах Lakefield В июне компания Intel намерена начать продажу своих новых гибридных процессоров с одним большим и четырьмя маленькими ядрами, графикой, системной обвязкой и модулем Wi-Fi 6. Новые гибридные чипы от Intel будут содержать разные ядра – одно Sunny Cove и четыре Tremont, при этом первое будет относительно мощным в плане производительности, а другие – энергоэффективными. 5

Кино Эротическая драма «365 дней» стала лидером по просмотрам на Netflix Польская эротическая драма "365 дней" режиссера Барбары Бяловас стала самым просматриваемым фильмом на Netflix, несмотря на то, что она появилась на платформе только 7 июня.

Общество В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ Ранее некоторые зарубежные СМИ в своих публикациях выразили уверенность в том, что статистика смертности по коронавирусу в РФ некорректная, так как слишком низкая и выглядит довольно подозрительно. 3K

Экономика Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян Клиенты могут не выходить на связь в течение двух дней по разным причинам — кто-то находится в роуминге за границей, кто-то вне зоны доступа, а некоторые с подозрением относятся к любым звонкам из банков, предполагая, что им звонят мошенники. 154

Армия и оружие Forbes назвал «Хабаровск» субмариной десятилетия Новейшая российская субмарина "Хабаровск", оснащенная беспилотными подводными аппаратами "Посейдон", может революционным образом изменить тактику ведения боевых действий на море, пишут американские СМИ. 67

Киберспорт Масштабный патч для Tom Clancy’s The Division 2 выйдет 16 июня Перед появлением патча Warlords of New York для Tom Clancy’s The Division 2 выйдет большое обновление, с которым авторы проекта намерены улучшить все оружие в проекте, исправят различные баги и введут более ценные награды.

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 104

Технологии Apple рассказала о графике онлайн-конференции WWDC 2020 Сегодня Apple более подробно поделилась деталями графика предстоящей конференции.

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