Глобально мы не можем открыть пока торговые центры, это нас беспокоит... В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе, уже можно отдыхать на улице.

Летние веранды откроются в Подмосковье с 12 июня. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев: Летние веранды откроются в Подмосковье с 12 июня

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