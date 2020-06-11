Общество
Агентство МоскваВоробьев: Летние веранды откроются в Подмосковье с 12 июня
Летние веранды откроются в Подмосковье с 12 июня. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Глобально мы не можем открыть пока торговые центры, это нас беспокоит... В эту пятницу мы откроем летние веранды для ресторанов и кафе, уже можно отдыхать на улице.
— Андрей Воробьев, российский политикРИА Новости вчера в 14:47
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