Коронавирус
КоммерсантъВоробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом
Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. В области зарегистрированы 10 тыс. случаев, суточный прирост составил 686 человек.
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На плато мы вышли, наверное, это плато. По поводу роста - это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижением продолжится.
— Андрей Воробьев, российский политикТАСС 10:42
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