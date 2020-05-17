Общество

Газета.RuГазета.RuВоробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Вирусологи выступили за частичное снятие ограничений по коронавирусу

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Подмосковье готовится к частичному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса

Вести.Ru03:45

Московская область к понедельнику будет готова частично отменить ограничения

Коммерсантъ01:49

Московская область может быть готова к частичному снятию ограничений по самоизоляции

Подмосковье Сегодня02:50

Подмосковье может быть готово к снятию части ограничений по режиму самоизоляции к 18 мая

РИАМО02:16

Воробьев рассказал, когда Подмосковье будет готово к частичному выходу из ограничений

ТАСС01:57

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

РИА Новости03:13
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В России остановлен рост распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
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Политика

Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент Владимир Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией.
Lenta.ru 07:31
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Бастрыкин поручил возбуждать уголовные дела по факту невыплат медикам

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания.
МР7.ру 15 мая в 15:54
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Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 15 мая в 07:30
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Шоу-бизнес

Наталья Водянова перенесла свадьбу с Антуаном Арно на год

Этим летом Наталья Водянова и Антуан Арно должны были официально зарегистрировать свои отношения во Франции.
Woman.ru 04:35
Общество

Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дситанциировании.
Газета.Ru 07:45
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
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Terraria получила последнее обновление

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Политика

В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
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Автоспорт

«Мерседес» рассматривает возможность подписания Феттеля

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Шоу-бизнес

Артист «Кривого зеркала» Вашуков опроверг сообщения о госпитализации

РБК 06:24
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Общество

В Кузбассе откроют летние веранды кафе и ресторанов

С 18 мая в соседнем с Новосибирской областью Кузбассе начнут работу летние веранды предприятий общепита.
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 15 мая в 08:59
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Музыка

Участники «Евровидения-2020» дистанционно спели вместе

Представители 41 страны, которые должны были принять участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2020", в субботу вечером спели вместе композицию Love Shine a Light каждый из своего города.
ТАСС вчера в 18:07
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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Здоровье

За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 107 человек

Регион 64 вчера в 01:16
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Шоу-бизнес

Богомолов на самоизоляции «превратил Собчак в старуху»

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в седьмой серии нового сериала своего мужа Константина Богомолова «Безопасные связи».
News.ru 07:29
Шоу-бизнес

Королева рассказала о здоровье Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому.
Газета.Ru 05:28
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Происшествия

Власти Петербурга заявили о плановой поставке немецких аппаратов ИВЛ

Поставка аппаратов ИВЛ из Германии в петербургскую больницу Святого Георгия, где 12 мая загорелся отечественный прибор и погибли пять пациентов, носила плановый характер.
РБК вчера в 21:21
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Наука

В Китае назван новый очаг коронавируса в организме человека

Piter.tv вчера в 09:15
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Общество

В Тульской области число зараженных коронавирусом выросло на 97

Десять из 97 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
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Финансы

Спекулянты сократили ставку на снижение доллара до минимумов с марта

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили короткие позиции по доллару США до минимального за 2 месяца значения, свидетельствует статистика Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Profinance.ru 15 мая в 16:53
Политика

Путин поздравил Токаева с днем рождения

Российская газета 07:33
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
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Гаджеты

Неттоп Chuwi CoreBox i5 весит около 800 граммов

3DNews 01:15
Общество

Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
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Общество

Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать

Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
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Общество

Более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции выявили в Москве

Более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции было выявлено в Москве с помощью электронного мониторинга.
Вечерняя Москва вчера в 12:56
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Общество

Прокуратура Кубани организовала проверки по выплатам медикам

Прокуратура Кубани организовала проверки о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников.
Российская газета 07:07
Общество

Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании

Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times.
REGNUM 01:41
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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