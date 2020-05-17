Общество
Lenta.ruАнонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Воробьев пояснил, что есть три показателя, которые позволяют региону запустить экономику. Речь идет о коэффициенте распространения инфицирований (меньше единицы), достаточном уровне тестирования и наличии 50 процентов свободных коек в медучреждениях.
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Московская область может быть готова к частичному снятию ограничений по самоизоляции
Подмосковье Сегодня02:50
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Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета вчера в 07:13
Происшествия
В центре Саратова столб рухнул на ехавший мимо троллейбус
На пересечении улиц Московской и Степана Разина в Саратове на ехавший в сторону железнодорожного вокзала троллейбус упала опора ЛЭП.
FreeNews-Volga 03:02
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Общество
Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода
В ближайшие дни аномально холодная погода прогнозируется в Центральной России.
Российская газета вчера в 22:50
Космос
Минобороны США развернёт сеть собственных интернет-спутников
Цель Blackjack — обеспечение устойчивым и постоянным скоростным интернет-покрытием соединения министерства обороны США в любом месте Земли, в том числе и в горячих точках, где доступ к сети может быть затруднён по разным причинам.
Машины и Механизмы 13 мая в 17:51
Общество
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
Технологии
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за Area F2
Вчера, 15 мая, компания Ubisoft подала в суд как на Alibaba Group Holding, так и на Apple и Google, в чьих игровых магазинах распространяется Area F2.
Игромания.ру вчера в 10:47
Общество
Голикова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой
Ранее в мае Голикова уже говорила, что смертность от COVID-19 в России более чем в семь раз ниже общемировых показателей.
РБК вчера в 15:57
Общество
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила подготовить предложения «по исключению ситуаций поставок» в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).
РБК 02:00
Армия и оружие
Третья группа российских военных вернулась из Сербии
Известия вчера в 08:23
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru 15 мая в 08:59
Фигурное катание
Трусова раскрыла причины ухода от Тутберидзе к Плющенко
Мастер спорта России международного класса Александра Трусова объявила о своем переходе к Евгению Плющенко из штаба Этери Тутберидзе.
Народные новости 15 мая в 07:02
Музыка
Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения
Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
News.ru 02:05
Политика
Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа
Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 16:39
Здоровье
Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии
RT на русском вчера в 23:45
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Происшествия
Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета
Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru вчера в 19:02
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
Фигурное катание
Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»
ФАН вчера в 23:33
Кино
Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард
Актуальные Новости 00:49
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» рассказала о жутком течении коронавируса
Актриса Мария Горбань, известная по роли в сериале «Кухня», рассказала о том, как перенесла COVID-19.
Известия вчера в 22:20
Футбол
РФС: Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Тинькофф Российская премьер-лига (РПЛ) возобновится 21 июня и продлится до 22 июля.
Live24 15 мая в 07:15
Экономика
В Казани второй месяц дешевеет вторичное жилье
Цены на квартиры на вторичном рынке в Казани снижаются уже второй месяц.
Татар-информ 15 мая в 07:38
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
Общество
Попова оценила возможность курортного сезона в России
11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний сезон отдыха в стране станет возможным, если в ближайшее время граждане будут соблюдать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Известия 02:37
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Политика
Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар
Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста.
Российская газета вчера в 19:31
Кино
Продюсер «Пиратов Карибского моря» не уверен, вернется ли Джонни Депп в новом фильме
КиноПоиск 15 мая в 05:10
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com вчера в 14:51