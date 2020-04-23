Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВоробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
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Глава Подмосковья предупредил о приближении «еще более сложного периода»

РБК10:26

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предупредил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом

Эхо Москвы11:31

Глава Подмосковья допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в мае

ТАСС10:38

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Интерфакс10:37

Режим самоизоляции в Подмосковье начал показывать реальные положительные результаты

РИАМО11:35

Впереди еще более сложный период. Губернатор провел ВКС с главврачами Подмосковья

Подмосковье Сегодня06:07

«Нас ждет еще более сложный период». Подмосковных врачей призвали к мобилизации в борьбе с коронавирусом

Телеканал 360°05:28
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Общество

Собянин понадеялся на сценарий без войск в Москве из-за коронавируса

Власти Москвы надеются, что город пройдет эпидемию коронавируса без сценария, который предусматривает введение войск, как в ряде других стран.
Lenta.ru 11:20
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Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

RuNews24.ru 03:48
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
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Общество

ВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 10:39
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Здоровье

Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

РБК 10:48
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Общество

В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
RT на русском 05:01
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Экономика

Центробанк допустил отток вкладов

Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия 08:18
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
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Политика

Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики

Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
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Авто

Стартовали российские продажи обновленного Jaguar F-Type

Компания Jaguar Land Rover Россия объявила о старте продаж спорткара Jaguar F-Type 2021 модельного года, назвав цены и агрегаты.
Вести.Ru 08:04
1
Здоровье

На ямальском объекте НОВАТЭКа 74 вахтовика заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в ЯНАО было выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом, 74 из которых – на ямальском месторождении.
Би-порт 10:28
3
Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
11
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
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Происшествия

Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве

Коммерсантъ 05:59
21
Общество

Песков назвал сроки прохождения пика заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом в России, по прогнозам отечественных специалистов, наступит к середине мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 апреля в интервью телекомпании CNBC.
ИА Красная Весна вчера в 19:24
2,2K
Здоровье

В регионе возросло число случаев выявления COVID-19 у больных ОРВИ

Еще у трех ивановцев COVID-19 обнаружен в рамках тестирования на вирус больных с ОРВИ.
Ивтелерадио 06:36
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Коммерсантъ вчера в 06:47
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Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
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Хоккей

Легендарному тренеру Владимиру Крикунову - 70 лет

23 апреля отмечает своё 70-летие один из самых выдающихся воспитанников кирово-чепецкого хоккея, заслуженный тренер России и Белоруссии, мастер спорта международного класса Владимир Крикунов.
ГТРК Вятка 04:18
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
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Происшествия

Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека задержали в Петербурге

Как сообщает «Фонтанка» пока что оба жителя Петербурга юридически находятся в статусе свидетелей по уголовному делу, в материалах которого «собраны эпизоды вымогательства по отношению к коммерсантам под предлогам решения вопросов с правоохранительными органами».
Московский Комсомолец 03:24
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Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
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Футбол

УЕФА разработал два варианта возобновления сезона после пандемии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает два сценария возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 11:07
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Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Гаджеты

Bloomberg: Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году

Американская корпорация Apple планирует выпустить Mac с собственным процессором ARM, который заменит процессор от Intel в 2021 году.
Коммерсантъ 10:31
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Общество

Китай закрыл въезд в Харбин из-за второй вспышки коронавируса

Сегодня власти Китая заблокировали въезд в город Харбин - он находится в провинции Хэйлунцзян, которая граничит сразу с тремя российскими регионами.
РЕН ТВ 02:45
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Экономика

Путин оценил помощь банков россиянам

Президент России Владимир Путин оценил помощь, которую банки оказывают гражданам и предприятиям в условиях эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:59
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Технологии

Волгоградские ученые создали защитный шлем от коронавируса

Газета.Ru 09:31
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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