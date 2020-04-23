с чего всё началось

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Общество Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19. 171

Авто Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями. 5

Общество Число жертв коронавируса в Москве за сутки выросло на 37 человек За прошлые сутки скончались 27 человек. Таким образом, общее число умерших в Москве с коронавирусом достигло 325.

Футбол «Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции Официальный Twitter петербургского «Зенита» пошутил о расположении команд в таблице РПЛ и призвал соблюдать дистанцию.

Общество Названо последствие нарушений самоизоляции в России Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия. 1

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 1K

Экономика Путин поручил утвердить льготную ипотеку под 6,5% до 1 мая Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая утвердить льготную ипотечную программу, которая позволяет гражданам предоставлять кредиты на приобретение жилья по 6,5% годовых на весь срок. 641

Общество В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы). 652

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Авто Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5 Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW. 78

Шоу-бизнес Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано. 109

Здоровье Ученые и врачи спрогнозировали пик заражения коронавирусом в России Главный врач центра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков предположил, что Москва выйдет на плато к середине мая, остальные регионы чуть позже, и к началу июля ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. 3

Биатлон Шипулин отказался участвовать в выборах президента Союза биатлонистов Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, в сентябре 2019 года ставший депутатом Госдумы, заявил, что не будет участвовать в досрочных выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

Общество Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 2,2K

Происшествия Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело. 350

Общество Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня.

Общество Власти Москвы закупили голландские тесты на антитела к коронавирусу Правительство Москвы закупило у фармацевтического холдинга «Биотэк» около 240 тыс. экспресс-тестов голландского производителя медицинского диагностического оборудования Biozek Medical для выявления в крови антител к COVID-19, сообщили РБК в компании. 14