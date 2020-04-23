Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВоробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
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с чего всё началось
«Но в следующем месяце нас, возможно, ждет еще более сложный период, мы его должны пройти, опираясь друг на друга», — сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении
 пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
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«Нас ждет еще более сложный период». Подмосковных врачей призвали к мобилизации в борьбе с коронавирусом

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Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
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Общество

Число жертв коронавируса в Москве за сутки выросло на 37 человек

За прошлые сутки скончались 27 человек. Таким образом, общее число умерших в Москве с коронавирусом достигло 325.
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Экономика

Кабмин утвердил программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
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Официальный Twitter петербургского «Зенита» пошутил о расположении команд в таблице РПЛ и призвал соблюдать дистанцию.
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Общество

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Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29
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В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

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Коммерсантъ 04:59
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Наука

На основе графена были созданы квантовые точки

Rusargument вчера в 19:56
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Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Общество

В Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва вчера в 16:24
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Общество

У мусульман начинается священный месяц Рамадан

ОГТРК Ямал-Регион 11:19
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Экономика

Путин поручил утвердить льготную ипотеку под 6,5% до 1 мая

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая утвердить льготную ипотечную программу, которая позволяет гражданам предоставлять кредиты на приобретение жилья по 6,5% годовых на весь срок.
Телеканал Санкт-Петербург 04:44
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Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
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Здоровье

Эпидемиолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса

"Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - пояснил он.
РЕН ТВ 10:50
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Авто

Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5

Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс вчера в 03:29
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Общество

Собянин рассказал, сколько Москва будет бороться с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица будет бороться с пандемией коронавируса еще несколько недель.
Московский Комсомолец 11:33
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Общество

В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с ОРВИ

В Москве врачи обязаны делать тест на коронавирус всем пациентам с симптомами ОРВИ, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 14:42
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Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
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Здоровье

Ученые и врачи спрогнозировали пик заражения коронавирусом в России

Главный врач центра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков предположил, что Москва выйдет на плато к середине мая, остальные регионы чуть позже, и к началу июля ситуация с распространением коронавируса стабилизируется.
Известия 13:32
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Биатлон

Шипулин отказался участвовать в выборах президента Союза биатлонистов

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, в сентябре 2019 года ставший депутатом Госдумы, заявил, что не будет участвовать в досрочных выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).
РБК 12:37
Наука

В слезах заразившейся итальянки нашли следы коронавируса

В Италии в слезах пожилой женщины медики нашли следы коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 10:15
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые вышла на связь из больницы

Дни24 13:03
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Общество

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
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Происшествия

Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ

Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
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Общество

Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня.
ТАСС 14:13
Общество

Власти Москвы закупили голландские тесты на антитела к коронавирусу

Правительство Москвы закупило у фармацевтического холдинга «Биотэк» около 240 тыс. экспресс-тестов голландского производителя медицинского диагностического оборудования Biozek Medical для выявления в крови антител к COVID-19, сообщили РБК в компании.
РБК 13:19
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Политика

Путин уволил замглавы СКР Сорочкина

Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ вчера в 15:20
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Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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