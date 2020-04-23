Коронавирус
ИнтерфаксВоробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
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Впереди еще более сложный период. Губернатор провел ВКС с главврачами Подмосковья
Подмосковье Сегодня06:07
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Общество
Число жертв коронавируса в Москве за сутки выросло на 37 человек
За прошлые сутки скончались 27 человек. Таким образом, общее число умерших в Москве с коронавирусом достигло 325.
РИА Новости 16:25
Экономика
Кабмин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru 15:26
Футбол
«Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции
Официальный Twitter петербургского «Зенита» пошутил о расположении команд в таблице РПЛ и призвал соблюдать дистанцию.
Нева Спорт 14:02
Общество
Названо последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Наука
На основе графена были созданы квантовые точки
Rusargument вчера в 19:56
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
В Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом
Агентство Москва вчера в 16:24
Общество
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
ОГТРК Ямал-Регион 11:19
Экономика
Путин поручил утвердить льготную ипотеку под 6,5% до 1 мая
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 мая утвердить льготную ипотечную программу, которая позволяет гражданам предоставлять кредиты на приобретение жилья по 6,5% годовых на весь срок.
Телеканал Санкт-Петербург 04:44
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Здоровье
Эпидемиолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса
"Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев", - пояснил он.
РЕН ТВ 10:50
Авто
Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5
Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс вчера в 03:29
Общество
Собянин рассказал, сколько Москва будет бороться с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что столица будет бороться с пандемией коронавируса еще несколько недель.
Московский Комсомолец 11:33
Общество
В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с ОРВИ
В Москве врачи обязаны делать тест на коронавирус всем пациентам с симптомами ОРВИ, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 14:42
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Здоровье
Ученые и врачи спрогнозировали пик заражения коронавирусом в России
Главный врач центра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков предположил, что Москва выйдет на плато к середине мая, остальные регионы чуть позже, и к началу июля ситуация с распространением коронавируса стабилизируется.
Известия 13:32
Биатлон
Шипулин отказался участвовать в выборах президента Союза биатлонистов
Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, в сентябре 2019 года ставший депутатом Госдумы, заявил, что не будет участвовать в досрочных выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).
РБК 12:37
Наука
В слезах заразившейся итальянки нашли следы коронавируса
В Италии в слезах пожилой женщины медики нашли следы коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 10:15
Общество
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
Общество
Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд
Лидеры 27 стран - членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу помощи европейской экономике объемом в €540 млрд, которая будет запущена 1 июня.
ТАСС 14:13
Общество
Власти Москвы закупили голландские тесты на антитела к коронавирусу
Правительство Москвы закупило у фармацевтического холдинга «Биотэк» около 240 тыс. экспресс-тестов голландского производителя медицинского диагностического оборудования Biozek Medical для выявления в крови антител к COVID-19, сообщили РБК в компании.
РБК 13:19
Политика
Путин уволил замглавы СКР Сорочкина
Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27