Общество

РИА НовостиРИА НовостиВоробьев допустил продление режима самоизоляции в Подмосковье

Режим ограничений в Московской области продлят, считает губернатор Андрей Воробьев.
Читать в источнике
Комментировать333
с чего всё началось
"Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям", - ответил Воробьев в эфире телеканала "Россия-24
" на вопрос о возможности продления режима самоизоляции на майские праздники.
ТАСС13:47

Подробнее о событии

Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники

РБК15:01

Воробьев допустил продление режима самоизоляции в Подмосковье

РИА Новости13:51

Режим самоизоляции и другие ограничения в Подмосковье могут продлить на майские праздники

Подмосковье Сегодня14:38

Власти Подмосковья не исключают продления режима самоизоляции на период майских праздников

ТАСС14:17

Губернатор Подмосковья допустил продление режима самоизоляции на майские праздники

Интерфакс13:59

Воробьев считает, что все ограничения из‑за коронавируса придется продлить на праздники

РИАМО13:55

Губернатор Подмосковья допустил продление режима самоизоляции

Вести.Ru14:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 20:26, Ашберн
Транспорт

ЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков

Российская газета 11:22
183
Авто

В РФ дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Некоторые автомобили попадают под повышенный налог только первый год после покупки, какие-то — несколько лет, а некоторые — и 20 лет после даты производства.
Тарантас Ньюс 00:06
160
Футбол

«Арсенал» договорился с игроками о сокращении зарплат

Лондонский «Арсенал» выступил с официальным заявлением о договорённости с игроками и тренерами, которые уступают восьмую часть зарплаты в пользу клуба для его поддержки в сложное время.
Евро-футбол.ру вчера в 12:45
Политика

США приостановят иммиграцию на два месяца

США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:57
1
Экономика

Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса

Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости 14:54
252
Общество

В США одобрили новый пакет мер по поддержке экономики

Вашингтон, 22 апреля 2020, 00:36 — REGNUM Пакет мер по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса США в размере почти $500 млрд принят на сессии американского сената, 21 апреля сообщается на его сайте.
REGNUM 17:36
1
Наука

Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
Известия 18:03
126
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
36
Футбол

Звездоспад: как пандемия скажется на интересе топ-игроков к РПЛ

В последние несколько сезонов среди команд РПЛ был тренд на покупку именитых и титулованных, но уже довольно возрастных игроков.
Известия 17:00
Технологии

Fortnite неожиданно появилась в Google Play

Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK 16:26
2
Космос

«Пылевые вихри» могут существовать на Титане

Пылевые вихри, вероятно, являются если не доминирующим механизмом, то одним из самых важных механизмов для поднятия пыли в атмосфере.
AstroNews.ru вчера в 09:15
Шоу-бизнес

Алена Шишкова рассказала о странностях в отношениях с Тимати

Поклонники Тимати и Шишковой давно заметили, что их общая дочь Алиса в основном проводит время с Симоной Юнусовой - мамой Тимура, своей бабушкой.
Bimru.ru 06:42
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Ведомости 15:14
1,2K
Здоровье

Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19

Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
120
Общество

В Казань из Гоа прибыл самолет с российскими туристами

ТАСС 19:32
43
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
10K
Общество

В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса

Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.
Известия 19:08
2
Происшествия

Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса

Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
Известия 00:55
1
Игры

Подписка The Elder Scrolls Online Plus стала временно бесплатной

Разработчики The Elder Scrolls Online из ZeniMax Online Studios объявили, что подписка ESO Plus стала временно бесплатной.
Игромания.ру 08:17
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции

ВС разъяснил, что суды смогут назначить штраф за нарушение режима самоизоляции в течение года после выявления правонарушения.
РИА Новости 18:29
486
Экономика

Компания Netflix удвоила прибыль из-за карантина

Американская компания Netflix, занимающаяся поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа, получила рекордную прибыль в первом квартале 2020 года – 709 миллионов долларов, что более чем в два раза больше, чем в тот же период предыдущего года, сообщается в документах компании.
РИА Новости 18:50
Интернет

Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom

По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.
ПРАЙМ 19:01
Общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщается на сайте оперативного штаба столицы. Среди погибших — пациенты от 30 до 93 лет.
Lenta.ru 17:22
749
Космос

Самолет-телескоп NASA SOFIA признан неэффективным

Знаменитый проект NASA, стратосферная инфракрасная обсерватория SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, SOFIA), оказался далеко не так результативен, как представлялось несколько лет назад, и по этой причине его будущее под большим вопросом.
Газета.Ru вчера в 08:53
1
Общество

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета 10:55
80
Кино

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев

Продюсер и коллега скончавшегося кинематографиста Ефим Любинский рассказал, что Щеголев умер из-за коронавируса, пишут "Известия".
Инфорос 16:10
32
Политика

Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы

Минск, 21 апреля 2020, 17:35 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, работники государственных СМИ и чиновники Белоруссии отвечают за свои слова.
REGNUM 10:35
3
Общество

В России предложили делать антисептики из конфискованного алкоголя

Конфискованный нелегальный алкоголь предложили использовать при производстве антисептиков.
Известия 18:57
1
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,2K
Здоровье

О почернении кожи из-за коронавируса рассказали в Китае

О почернении кожи из-за коронавируса рассказали специалисты в Китае.
Evo-rus.com 17:04
50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное