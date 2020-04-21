Статистика говорит, что абсолютное большинство людей соблюдают самоизоляцию. Мы стараемся держать индекс выше трех, специально работаем над этим, стараемся жителей убедить, что это важно и необходимо сейчас.

В эфире телеканала «Россия 24» Воробьев допустил, что режим ограничений будет «безусловно» продолжен. При этом он отметил, что по статистике абсолютное большинство жителей региона соблюдают режим самоизоляции.

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