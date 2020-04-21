Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВоробьев допустил продление режима самоизоляции в Подмосковье

В эфире телеканала «Россия 24» Воробьев допустил, что режим ограничений будет «безусловно» продолжен. При этом он отметил, что по статистике абсолютное большинство жителей региона соблюдают режим самоизоляции.
Читать в источнике
Комментировать151
Андрей Воробьев
Статистика говорит, что абсолютное большинство людей соблюдают самоизоляцию. Мы стараемся держать индекс выше трех, специально работаем над этим, стараемся жителей убедить, что это важно и необходимо сейчас.
— Андрей Воробьев, российский политикТАСС 13:43

Подробнее о событии

В Подмосковье работают над тем, чтобы индекс самоизоляции был выше 3 баллов

РИАМО14:06

Глава Подмосковья оценил соблюдение режима самоизоляции в регионе

RT на русском14:08

Воробьев: режим самоизоляции дает результаты

Подмосковье Сегодня14:08

Воробьев: Большинство жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию

Российская газета14:30

Андрей Воробьев: Большая часть жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию

Вечерняя Москва14:02

«Режим самоизоляции дает результаты». Андрей Воробьев — о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Телеканал 360°13:47

Воробьев сообщил, что абсолютное большинство жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию

ТАСС13:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Здоровье

Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом

RT на русском 00:56
579
Общество

В Ростовскую область придёт аномальное похолодание

Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
52
Технологии

Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2020 Update

Несколько дней назад Microsoft официально анонсировала новый крупный апдейт для Windows 10.
Игромания.ру 19 апреля в 13:27
52
Общество

В брянских магазинах покупателям запретят самим взвешивать продукты

Брянским магазинам предписано запретить покупателям самостоятельно взвешивать продукты. С такой рекомендацией выступил Роспотребнадзор.
Городской телеканал (Брянск) 12:54
122
Политика

Зеленский призвал правительство представить план выхода из карантина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство страны представить план по выходу из карантина.
Lenta.ru 08:48
1
Происшествия

Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков

Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
12
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,1K
Общество

Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники

Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:10
210
Общество

Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Газета.Ru 14:25
1K
Общество

Собянин ввел новые ограничения для москвичей из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в городе из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 09:16
2,1K
Космос

В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету

Отмечается, что во время эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), работу с инструментом.
RT на русском 15:41
1
Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

Газета.Ru 07:05
1,9K
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

В Москве скончался настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, протоиерей Александр Агейкин.
РИА Новости 09:15
481
Шоу-бизнес

Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
4
Энергетика

Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:40
440
Общество

«Новая газета» опубликовала новые кадры жестокого убийства человека в Сирии и озвучила имя одного из бойцов ЧВК «Вагнера»

Snob.ru 10:11
304
Общество

Россияне вышли на стихийный митинг против самоизоляции

9111.ru вчера в 09:53
9,8K
Общество

У девяти курсантов Военного университета в Москве выявили коронавирус

РБК 12:37
1
Политика

В США признали, что вывод о «вмешательстве» RT сделан по старым данным

Выводы разведки США о роли российских СМИ RT и Sputnik во "вмешательстве" РФ в президентские выборы в 2016 году были основаны на старых данных, считают американские сенаторы.
РИА Новости 14:02
1
Общество

Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции

Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
РБК 07:50
78
Авто

УАЗ в мае начнет поставки больницам реанимобилей «Профи»

ООО "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ, входит в группу "Соллерс") приступило к производству реанимобилей УАЗ "Профи", сообщила пресс-служба "Соллерса".
Интерфакс 13:46
Культура

Объявлен «длинный список» литературной премии «Большая книга»

В этом году объявление «длинного списка» Национальной литературной премии «Большая книга» прошло в формате онлайн-трансляции.
Россия – Культура 13:37
Шоу-бизнес

Ксения Собчак напилась в прямом эфире

Территория новостей 08:24
13
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель.
RT на русском 13:56
220
Путешествия

В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса

В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ вчера в 13:01
103
Энергетика

Июньские фьючерсы на нефть WTI подешевели втрое за день

В ходе торгов 21 апреля июньские фьючерсы на нефть техасской марки WTI снижались до $6,55 за баррель, при том, что открылись торги на уровне $21,33.
Forbes 15:00
Общество

Кремль прокомментировал виртуальные митинги россиян

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, во многих российских городах прошли виртуальные митинги.
ФедералПресс 06:07
1,5K
Общество

«Аэрофлот» и «Победа» остановят продажи через Aviasales

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» (входят в группу «Аэрофлот») отказались от сотрудничества с сервисом продажи авиабилетов Aviasales.
News.ru 13:18
16
Игры

Стартовый тираж ремейка Final Fantasy VII составил 3,5 млн копий

Игромания.ру 09:17
15
Общество

Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России

Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
1,1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное