Коронавирус
BFM.ruВоробьев допустил продление режима самоизоляции в Подмосковье
В эфире телеканала «Россия 24» Воробьев допустил, что режим ограничений будет «безусловно» продолжен. При этом он отметил, что по статистике абсолютное большинство жителей региона соблюдают режим самоизоляции.
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Статистика говорит, что абсолютное большинство людей соблюдают самоизоляцию. Мы стараемся держать индекс выше трех, специально работаем над этим, стараемся жителей убедить, что это важно и необходимо сейчас.
— Андрей Воробьев, российский политикТАСС 13:43
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