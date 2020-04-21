Общество

РБКРБКВоробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники

Режим самоизоляции в Подмосковье может быть продлен на майские праздники, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».
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"Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям", - ответил Воробьев в эфире телеканала "Россия-24
" на вопрос о возможности продления режима самоизоляции на майские праздники.
ТАСС13:47

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Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники

РБК15:01

Губернатор Подмосковья допустил продление режима самоизоляции

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Власти Подмосковья не исключают продления режима самоизоляции на период майских праздников

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Подмосковье Сегодня14:38

Губернатор Подмосковья допустил продление режима самоизоляции на майские праздники

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Воробьев допустил продление режима самоизоляции в Подмосковье

РИА Новости13:51
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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