Общество

Газета.RuГазета.RuВоробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники

Режим самоизоляции продлят на майские праздники при необходимости, допустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
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"Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям", - ответил Воробьев в эфире телеканала "Россия-24
" на вопрос о возможности продления режима самоизоляции на майские праздники.
ТАСС13:47

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Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники

РБК15:01

Губернатор Подмосковья допустил продление режима самоизоляции

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ТАСС14:17

Воробьев допустил продление режима самоизоляции в Подмосковье

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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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