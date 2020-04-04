Происшествия

ФАНФАНВоробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице жителей Орехово-Зуева, которые пострадали при взрыве газа. Воробьев лично посетил палату и поддержал пострадавших.
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«Миша, держись»: губернатор Подмосковья навестил пострадавшего при взрыве газа в Орехово-Зуеве

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице жителей Орехово-Зуева, которые пострадали при взрыве газа. Он узнал о самочувствии пациентов и поддержал их.
Телеканал 360°11:18

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Воробьев сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

РБК17:17

Жители полуразрушенного дома в Орехово-Зуеве поблагодарили Воробьева за помощь

Подмосковье Сегодня17:22

Жители дома в Орехово‑Зуеве, где произошел взрыв, поблагодарили губернатора за помощь

РИАМО15:54

Власти обеспечат условия для самоизоляции жителей дома в Орехово-Зуеве

RT на русском11:27

Пострадавшим от взрыва газа в Подмосковье выплатят материальную помощь

ТАСС11:04

«Миша, держись»: губернатор Подмосковья навестил пострадавшего при взрыве газа в Орехово-Зуеве

Телеканал 360°11:18

Воробьев навестил в больнице пострадавшего при взрыве в Орехово-Зуево

Московский Комсомолец15:07
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Игры

В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные

В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.
The GEEK вчера в 11:38
Происшествия

Суд арестовал экс-главу Метростроя Петербурга по делу о растрате

Фрунзенский районный суд вынес постановление об аресте экс-главы петербургского Метростроя Николая Александрова по новому уголовному делу, заведённому ФСБ РФ по статье "присвоение или растрата", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 18:26
Энергетика

Трамп: Саудовская Аравия готова обсуждать снижение нефтедобычи

Сокращение добычи нефти готова обсуждать Саудовская Аравия, заявил президент США Дональд Трамп 4 апреля журналистам.
ИА Красная Весна 19:08
Здоровье

Вирусолог оценил влияние прививки от туберкулеза против коронавируса

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
Live24 вчера в 08:57
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru 12:39
Происшествия

Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве

Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Вести.Ru 14:51
Политика

Трамп предрек США «много смертей» от коронавируса

В ближайшее время в Соединенных Штатах ожидается большое количество смертей от коронавирусной инфекции.
Профиль 16:58
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 16:24
Общество

Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности

В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:02
Общество

В Нью-Йорке врачам придется носить мусорные мешки вместо халатов

Врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов, сообщил телеканалу CNN президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.
РИА Новости 17:39
Футбол

Повторный тест на коронавирус Пауло Дибалы оказался положительным

iReactor 14:19
Здоровье

Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи

Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Shraibikus News вчера в 13:27
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru 15:59
Кино

Шутке про выход режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера поверили в сети

С момента премьеры «Лиги справедливости» прошло уже два с половиной года, и все это время поклонники не устают призывать Warner Bros. выпустить так называемый снайдеркат картины.
Киноафиша России вчера в 06:45
Политика

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока – 2»

Голландский корабль Flintstone включен в список судов для проведения технических работа на строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом следует из распоряжения российского правительства, обнародованного в четверг, 2 апреля.
Страна Советов on-line вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 10:31
Происшествия

В Воронежской области из-за COVID-19 изолировали корпус больницы

Калач, Воронежская область, 4 апреля 2020, 15:13 — REGNUM Терапевтический корпус Калачеевской районной больницы изолирован после того, как у лечившегося здесь пациента подтвердили коронавирус.
REGNUM 08:13
Наука

Ученые выяснили, что кошки мяукают специально для общения с человеком

Goroday.ru 02 апреля в 06:36
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Lenta.ru 18:44
Шоу-бизнес

Брухунова рассказала об отношении ее родителей к браку с Петросяном

Татьяна Брухунова ответила на вопрос одного из своих подписчиков об отношении ее родителей к браку с 74-летним юмористом.
iReactor 12:55
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сняла в новом клипе свою сестру

Основная идея клипа, премьера которого уже состоялась на YouTube, перекликается с его названием, призывая людей не покидать свое жилье без особой нужды.
Bimru.ru 05:47
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
ФАН вчера в 09:03
Шоу-бизнес

Гуф признался в любви Айзе из больничной палаты

SM News 12:47
Авто

Porsche 911 Turbo S на 900 л.с. разменивает «сотню» за 2 секунды

Например, инженеры из фирмы Cicio Performance выпускают разработки для целой группы моделей Porsche.
Car.ru 05:04
Общество

Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях

2 апреля порядок передвижения по Москве на автомобилях разъяснили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
Известия 18:30
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в РФ

Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Автоновости дня вчера в 06:11
Общество

Правительство Испании может продлить режим чрезвычайного положения

Во дворце Монклоа (официальной резиденции главы правительства Испании) сообщили, что премьер-министр Педро Санчес может объявить о продлении режима чрезвычайной ситуации в субботу, 4 апреля.
ИА Красная Весна вчера в 14:13
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК 17:38
Общество

Минпросвещения допускает продление учебного года летом

Замминистра Дмитрий Глушко, отвечая в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на вопрос о продлении учебного года, заявил, что есть задача завершить занятия в школах в установленные сроки.
Педсовет 06:07
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Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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