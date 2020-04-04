Происшествия
ФАНВоробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице жителей Орехово-Зуева, которые пострадали при взрыве газа. Воробьев лично посетил палату и поддержал пострадавших.
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с чего всё началось
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице жителей Орехово-Зуева, которые пострадали при взрыве газа. Он узнал о самочувствии пациентов и поддержал их.Телеканал 360°11:18
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Жители полуразрушенного дома в Орехово-Зуеве поблагодарили Воробьева за помощь
Подмосковье Сегодня17:22
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В ближайшее время в Соединенных Штатах ожидается большое количество смертей от коронавирусной инфекции.
Происшествия
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Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
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Шутке про выход режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера поверили в сети
С момента премьеры «Лиги справедливости» прошло уже два с половиной года, и все это время поклонники не устают призывать Warner Bros. выпустить так называемый снайдеркат картины.
Политика
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока – 2»
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"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
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В Воронежской области из-за COVID-19 изолировали корпус больницы
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Ученые выяснили, что кошки мяукают специально для общения с человеком
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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Минздрав оценил ситуацию с распространением коронавируса в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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Власти Подмосковья объяснили правила передвижения на автомобилях
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Правительство Испании может продлить режим чрезвычайного положения
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Экономика
Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
Общество
Минпросвещения допускает продление учебного года летом
Замминистра Дмитрий Глушко, отвечая в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на вопрос о продлении учебного года, заявил, что есть задача завершить занятия в школах в установленные сроки.