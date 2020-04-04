Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице жителей Орехово-Зуева, которые пострадали при взрыве газа. Он узнал о самочувствии пациентов и поддержал их.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в больнице жителей Орехово-Зуева, которые пострадали при взрыве газа. Воробьев лично посетил палату и поддержал пострадавших.

Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

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