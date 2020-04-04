Происшествия
Московский КомсомолецВоробьев навестил в больнице пострадавшего при взрыве в Орехово-Зуево
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одного из пострадавших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуево. Всего после ЧП в больнице оказались четыре человека.
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с чего всё началось
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице жителей Орехово-Зуева, которые пострадали при взрыве газа. Он узнал о самочувствии пациентов и поддержал их.Телеканал 360°11:18
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Жители полуразрушенного дома в Орехово-Зуеве поблагодарили Воробьева за помощь
Подмосковье Сегодня17:22
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает большого количества смертей в стране из-за коронавируса нового типа в ближайшее время.
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Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни
Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить продажи алкогольной продукции во время пандемии коронавируса, сообщает РБК.По словам Брюна, сухой закон вводить не стоит, однако ограничить продажи алкоголя было полезно для всей России.
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Западные СМИ: Россия попала в руки к саудитам
Влиятельная шведская газета Dagens Nyheter пришла к выводу, что Россия попала в руки к саудитам из-за обрушившихся мировых цен на нефть и коронавирусной пандемии.
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В Подмосковье разрешили ездить на личных авто за едой в гипермаркеты
В качестве исключения разрешено выходить для обращения за экстренной медицинской помощью, в связи с прямой угрозой жизни и здоровью, при следовании на работу и обратно, если она не приостановлена, а также для похода в ближайший продуктовый магазин за товарами первой необходимости, в банк, салон связи и для выгула домашних животных на расстоянии не далее 100 метров от дома.
Политика
США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть
Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.
Армия и оружие
Во Франции около 600 военных заразились коронавирусом
Примерно 600 французских военнослужащих заразились новым типом коронавируса, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Шоу-бизнес
О самочувствии рассказала заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина
Сама девушка официально подтвердила информацию о том, что подхватила инфекцию SARS-CoV-2, а также рассказала о специфических симптомах, которые сопутствуют заболеванию.
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Шарапова опубликовала свой номер телефона
Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.
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Определены породы маленьких собак, которых разводили в Древнем Риме
Специалисты рассказали, что жители Древнего Рима разводили определенные виды собак.
Общество
Власти Москвы раскрыли детали системы с кодами для выхода из дома
2 апреля мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве пока нет необходимости введения спецпропусков, так как жители достаточно ответственно соблюдают режим самоизоляции.
Экономика
Путин подписал закон о полугодовых кредитных каникулах
Речь идет о кредитных каникулах. Как пишет «Интерфакс», закон подписан президентом в пятницу, 3 апреля.
Экономика
Батурина обошла Бакальчук в списке богатейших женщин России
Общество
Беременная невеста Джонсона сообщила о своих симптомах коронавируса
О своем заражении коронавирусом Джонсон сообщил 27 марта.
Космос
Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания
Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас, США).
Общество
Коронавирус в России за сутки подтвердился у 582 человек
В России увеличилось число заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 582 человек.
Общество
Российский бизнес призвали «не впадать в психоз» из-за коронавируса
Министр экономического развития России Максим Решетников призвал российский бизнес искать способы продолжить работу в условиях эпидемии коронавируса, а не прерывать ее и закрываться.
Общество
Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом
Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.
Культура
ТНТ покажет 5-й сезон «Полицейского с Рублевки»
В понедельник на канале ТНТ стартует 5-й сезон суперпопулярного сериала «Полицейский с Рублевки».
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу
Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
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Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Гаджеты
Microsoft выпустит обновление для Windows 10 для слабых компьютеров
Американская корпорация Microsoft готовит обновление для ОС Windows 10, которое снизит количество занимаемой файлами оперативной памяти и нагрузку на процессор, ее можно использовать на слабых ПК.
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Суд арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»
Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании.
Общество
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Москве
Еще два человека, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Москве. Об этом сообщил столичный оперативный штаб 4 апреля.
Шоу-бизнес
Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
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Сегодня в ТЮЗе- спектакль «Обрыв»
Сегодня в ТЮЗе в 19:00 покажут спектакль "Обрыв". Онлайн трансляция начнется в 19.00.