Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице жителей Орехово-Зуева, которые пострадали при взрыве газа. Он узнал о самочувствии пациентов и поддержал их.

с чего всё началось

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одного из пострадавших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуево. Всего после ЧП в больнице оказались четыре человека.

Воробьев навестил в больнице пострадавшего при взрыве в Орехово-Зуево

Здоровье Главный нарколог страны предложил ограничить продажу крепкого алкоголя Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить продажи алкогольной продукции во время пандемии коронавируса, сообщает РБК.По словам Брюна, сухой закон вводить не стоит, однако ограничить продажи алкоголя было полезно для всей России.

Экономика Западные СМИ: Россия попала в руки к саудитам Влиятельная шведская газета Dagens Nyheter пришла к выводу, что Россия попала в руки к саудитам из-за обрушившихся мировых цен на нефть и коронавирусной пандемии.

Общество В Подмосковье разрешили ездить на личных авто за едой в гипермаркеты В качестве исключения разрешено выходить для обращения за экстренной медицинской помощью, в связи с прямой угрозой жизни и здоровью, при следовании на работу и обратно, если она не приостановлена, а также для похода в ближайший продуктовый магазин за товарами первой необходимости, в банк, салон связи и для выгула домашних животных на расстоянии не далее 100 метров от дома.

Политика США и Канада обсуждают введение пошлин на российскую нефть Американские и канадские власти обсуждают вопрос введения импортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии. об этом в субботу, 4 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Альберта в Канаде Джейсона Кенни.

Шоу-бизнес О самочувствии рассказала заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина Сама девушка официально подтвердила информацию о том, что подхватила инфекцию SARS-CoV-2, а также рассказала о специфических симптомах, которые сопутствуют заболеванию.

Теннис Шарапова опубликовала свой номер телефона Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.

Космос Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался во время испытания Последний прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался в пятницу во время испытаний на полигоне около деревни Бока-Чика (Техас, США).

Общество Российский бизнес призвали «не впадать в психоз» из-за коронавируса Министр экономического развития России Максим Решетников призвал российский бизнес искать способы продолжить работу в условиях эпидемии коронавируса, а не прерывать ее и закрываться.

Общество Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.

Авто Появились изображения преемника легендарной «Нивы» Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.

Гаджеты Microsoft выпустит обновление для Windows 10 для слабых компьютеров Американская корпорация Microsoft готовит обновление для ОС Windows 10, которое снизит количество занимаемой файлами оперативной памяти и нагрузку на процессор, ее можно использовать на слабых ПК.