Воробьев назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в Подмосковье
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Массовая бесплатная вакцинация жителей Подмосковья от коронавируса начнется в декабре или в самом начале января следующего года. Об этом в эфире телеканала Россия-24 сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.В источнике
Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать. Вы знаете, что проходит последний, третий этап исследований вакцины. И я очень надеюсь, что с Нового года, даст бог, с декабря мы тоже начнем вакцинировать.
С чего всё началось
«Как только пройдут все регистрационные мероприятия, я очень надеюсь, что с Нового года, с декабря, мы тоже начнем вакцинировать»,— сказал господин Воробьев в эфире телеканала «Россия 24
».
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