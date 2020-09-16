Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
МонаВиста
МонаВиста

Воробьев назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в Подмосковье

Массовая бесплатная вакцинация жителей Подмосковья от коронавируса начнется в декабре или в самом начале января следующего года. Об этом в эфире телеканала Россия-24 сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.В источнике
Андрей Воробьевроссийский политик
Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать. Вы знаете, что проходит последний, третий этап исследований вакцины. И я очень надеюсь, что с Нового года, даст бог, с декабря мы тоже начнем вакцинировать.
С чего всё началось
«Как только пройдут все регистрационные мероприятия, я очень надеюсь, что с Нового года, с декабря, мы тоже начнем вакцинировать»,— сказал господин Воробьев в эфире телеканала «Россия 24
».
Коммерсантъвчера в 14:37
Подробнее о событии
РИА Новости

Вакцинация от коронавируса в Подмосковье может начаться зимой

РИА Новостивчера в 16:23
Подмосковье Сегодня

Вакцинация жителей Подмосковья от COVID-19 может начаться уже в этом году

Подмосковье Сегоднявчера в 13:56
Чехов Вид

Андрей Воробьев рассказал, когда в Подмосковье начнется вакцинация от коронавируса

Чехов Видвчера в 14:34
Российская газета

Бесплатная вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнется с декабря

Российская газетавчера в 14:13
ТАСС

Бесплатная вакцинация от коронавируса начнется в Подмосковье в декабре или с Нового года

ТАССвчера в 13:58
Коммерсантъ

Бесплатная вакцинация от COVID-19 начнется в Подмосковье в декабре—январе

Коммерсантъвчера в 14:37
РИАМО

Вакцинация от коронавируса в Подмосковье может начаться в декабре

РИАМОвчера в 13:47

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
429

Ubisoft начала разработку эксклюзивных игр для виртуальной реальности

Эксклюзивные игры виртуальной реальности во вселенных Assassin’s Creed и Splinter Cell для Oculus будут разработанны Ubisoft’s Red Storm Entertainment, 16 сентября сообщили представители издательства во время мероприятия Facebook Connect.
ИА Красная Веснавчера в 15:33
2

Sina: Россия остается лидером в сфере гиперзвуковых технологий

Индия вступает в группу стран, которые разрабатывают гиперзвуковое оружие, но, чтобы догнать лидера в этой сфере – Россию, ей предстоит еще многое сделать, пишет китайское издание Sina.
Политическая Экспертиза15 сентября в 11:34
1,4K

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscow15 сентября в 08:17
143

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
105