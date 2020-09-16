Воробьев назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в Подмосковье
Смотрите также
У 75-летнего Евгения Петросяна родился сын
При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО
Лукашенко заявил, что США десять лет готовили события в Белоруссии
Названы пять важных поправок в ПДД
МИД Турции сообщил о прогрессе в вопросе параметров перемирия в Ливии
Sony назвала цены на новую PlayStation
В Чечне сообщили, кто осквернил святыни в Калининграде
Раскрыто содержание второй предсмертной записки «Тесака»
Sony назвала цены на новую PlayStation
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Массовая бесплатная вакцинация жителей Подмосковья от коронавируса начнется в декабре или в самом начале января следующего года. Об этом в эфире телеканала Россия-24 сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.В источнике
Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать. Вы знаете, что проходит последний, третий этап исследований вакцины. И я очень надеюсь, что с Нового года, даст бог, с декабря мы тоже начнем вакцинировать.
С чего всё началось
«Как только пройдут все регистрационные мероприятия, я очень надеюсь, что с Нового года, с декабря, мы тоже начнем вакцинировать»,— сказал господин Воробьев в эфире телеканала «Россия 24
».
Подробнее о событии
Вакцинация жителей Подмосковья от COVID-19 может начаться уже в этом году
Подмосковье Сегоднявчера в 13:56
Андрей Воробьев рассказал, когда в Подмосковье начнется вакцинация от коронавируса
Чехов Видвчера в 14:34
Бесплатная вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнется с декабря
Российская газетавчера в 14:13