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Известия
Известия

Воробьев назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что бесплатные прививки от коронавируса начнут массово делать в регионе начиная с декабря или после Нового года. Об этом он сказал в среду, 16 сентября, в эфире телеканала «Россия 24».В источнике
Андрей Воробьевроссийский политик
Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать. Вы знаете, что проходит последний, третий этап исследований вакцины. И я очень надеюсь, что с Нового года, даст бог, с декабря мы тоже начнем вакцинировать.
С чего всё началось
«Как только пройдут все регистрационные мероприятия, я очень надеюсь, что с Нового года, с декабря, мы тоже начнем вакцинировать»,— сказал господин Воробьев в эфире телеканала «Россия 24
».
Коммерсантъ14:37
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Бесплатная вакцинация от COVID-19 начнется в Подмосковье в декабре—январе

Коммерсантъ14:37
Чехов Вид

Андрей Воробьев рассказал, когда в Подмосковье начнется вакцинация от коронавируса

Чехов Вид14:34
Подмосковье Сегодня

Вакцинация жителей Подмосковья от COVID-19 может начаться уже в этом году

Подмосковье Сегодня13:56
ТАСС

Бесплатная вакцинация от коронавируса начнется в Подмосковье в декабре или с Нового года

ТАСС13:58
Агентство Москва

Воробьев: Ежедневно в Подмосковье прививают от гриппа 40-45 тыс. человек

Агентство Москва13:58
Российская газета

Бесплатная вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнется с декабря

Российская газета14:13
РИАМО

Вакцинация от коронавируса в Подмосковье может начаться в декабре

РИАМО13:47

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов12:20
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русском10:10
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Интерфакс13:33
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Суд оставил в силе приговор экс-главе столичного ГСУ СК Дрыманову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор бывшему главе Главного следственного управления СК РФ по Москве Александру Дрыманову, осужденному на 12 лет колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС13:53
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Лукашенко лишил дипломатического ранга поддержавшего протесты посла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга Павла Латушко, занимавшего пост посла во Франции, и Игоря Лещеню, работавшего послом в Словакии, в связи с совершением поступков, порочащих дипломатическую службу, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
РИА Новости14:54
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

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Daily Moscowвчера в 08:17
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