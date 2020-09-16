Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что бесплатные прививки от коронавируса начнут массово делать в регионе начиная с декабря или после Нового года. Об этом он сказал в среду, 16 сентября, в эфире телеканала «Россия 24».

Андрей Воробьев российский политик Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать. Вы знаете, что проходит последний, третий этап исследований вакцины. И я очень надеюсь, что с Нового года, даст бог, с декабря мы тоже начнем вакцинировать.