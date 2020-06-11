с чего всё началось

Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры. Соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на портале регионального правительства в четверг.

В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры

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