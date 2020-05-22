Коронавирус
Газета.RuВоробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе. При этом если жители Подмосковья поедут в Москву, то все равно будут обязаны получать электронный пропуск. Также в области начнут открываться МФЦ, офисы по продаже автомобилей и недвижимости.
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Экономика
Сбербанк ввел комиссию за перевод денег внутри сети
За переводы между своими счетами на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк начал взимать комиссию в размере 1%, информирует «Кавказ Пост».
Чистовик 20 мая в 05:42
Общество
Депутат Оксана Пушкина вылечилась от коронавируса
Депутат Госдумы Оксана Пушкина вылечилась от коронавируса нового типа и выписалась из больницы.
Rambler News Service 11:03
Общество
Путин заявил о необходимости дополнительного периода для сдачи ЕГЭ
Президент России Владимир Путин считает, что нужно предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ в новом учебном году.
Газета.Ru вчера в 07:50
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
Собянин запретил ездить по Москве с оформленными в Подмосковье пропусками
Оформление цифровых пропусков началось в Москве 13 апреля, а с 15 апреля наличие пропуска стало обязательным для передвижения по городу.
РБК вчера в 13:37
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Общество
В Подмосковье начнут штрафовать людей без маски в общественных местах
Власти Московской области ужесточают масочный режим - теперь за появление в общественном месте без маски будут штрафовать.
ТАСС 14:16
Происшествия
Таксист в Лондоне заразился коронавирусом после плевка пассажира
Лондон, 22 мая 2020, 21:27 — REGNUM Таксист скончался от последствий заболевания COVID-19, заразившись коронавирусом от пассажира в Лондоне.
REGNUM 14:27
Экономика
Банки одобрили кредиты системообразующим компаниям на 33 млрд рублей
Дмитрий Коротаев / Известия Российские банки одобрили кредиты системообразующим компаниями на 33 млрд рублей.
РЕН ТВ 14:36
Общество
Мировой автогигант оказался на грани исчезновения
Если государство не поможет Renault, то компания, оказавшаяся на грани исчезновения, не справится с обрушившимися на нее проблемами.
Lenta.ru 13:25
Хоккей
Задоров считает, что «Миннесота» не подходит Капризову
Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров оценил перспективы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) своего соотечественника Кирилла Капризова, права на которого принадлежат «Миннесоте Уайлд».
RT на русском 14:38
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
Армия и оружие
Bloomberg узнал о переброске российских истребителей из Сирии в Ливию
По данным начальника службы безопасности правительства национального согласия Фатхи Баршагу, на которого ссылается издание, на восток с контролируемой Россией авиабазы Хмеймим в Сирии прилетели «по меньшей мере шесть МиГ-29 и два Су-24».
REGNUM 08:27
Происшествия
В Курске после митинга задержали одного из организаторов
К какому-то определённому консенсусу, на мероприятии, прийти не пока не получилось, к тому же, по сообщению ИА «Sekunda media» сразу после того, как Центральный рынок покинули представители СМИ, предпринимателя Валерия Спицына доставили в полицию, где на него были составлены протоколы за организацию митинга и нарушение режима самоизоляции.
Kurskcity.ru 09:47
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты
По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
Авто
Volkswagen начнет выпускать три новых модели в РФ
Новые автомобили 03:15
Происшествия
Прокуратура отказалась признать потерпевшим срочника Шамсутдинова
Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье, повторно отказались признать потерпевшим по делу о вымогательстве.
Ридус 06:04
Общество
Ракова: пик заболеваемости по коронавирусу в Москве пришёлся на апрель
Пик заболеваемости по коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве пришёлся на апрель.
RT на русском 14:05
Политика
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Об этом сообщает БЕЛТА.
RT на русском 05:36
Хоккей
СКА отдаст Карпова и Каблукова в «Металлург»
Нева Спорт 07:50
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 20 мая в 08:22
Единоборства
Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом
Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 09:08
Здоровье
За сутки в Кировской области выявлено 70 новых случаев коронавируса
В Кировской области за прошедшие сутки выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Вятка Областная вчера в 04:02
Общество
Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама
Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев.
РИА Новости 11:19
Политика
ЕС призвал США пересмотреть выход из Договора по открытому небу
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу, а РФ - вернуться к выполнению всех положений договора, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:18
Общество
В «Ахмате» сообщили о состоянии Рамзана Кадырова
После выхода публикации Айдамиров уточнил, что его слова о здоровье главы Чечни основаны на «личном мнении», так как после выхода сообщений о госпитализации Кадырова, он лично с руководителем республики не общался.
РБК 09:12
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым
Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
Общество
На прощание с умершими в Петербурге отведут десять минут
Во время беседы удалось внести изменения в регламент проведения ритуальных церемоний прощания.
Невские Новости 09:21