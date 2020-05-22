Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВоробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе. При этом если жители Подмосковья поедут в Москву, то все равно будут обязаны получать электронный пропуск. Также в области начнут открываться МФЦ, офисы по продаже автомобилей и недвижимости.
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Электронные пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

Вечерняя Москва11:24

В Подмосковье с 23 мая отменят пропускной режим

Интерфакс11:56

Подмосковье отменит цифровые пропуска с 23 мая

Телеканал 360°11:34

Губернатор Подмосковья заявил об отмене пропускного режима

РИА Новости13:34

В Подмосковье решили отменить электронные пропуска

РБК11:24

Вторая волна, испытания вакцины, пропуска в Подмосковье. Главное о коронавирусе за 22 мая

ТАСС12:06

Воробьев предупредил жителей, что угроза заражения коронавирусом никуда не делась

РИАМО12:01
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за перевод денег внутри сети

За переводы между своими счетами на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк начал взимать комиссию в размере 1%, информирует «Кавказ Пост».
Чистовик 20 мая в 05:42
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Общество

Депутат Оксана Пушкина вылечилась от коронавируса

Депутат Госдумы Оксана Пушкина вылечилась от коронавируса нового типа и выписалась из больницы.
Rambler News Service 11:03
Общество

Путин заявил о необходимости дополнительного периода для сдачи ЕГЭ

Президент России Владимир Путин считает, что нужно предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ в новом учебном году.
Газета.Ru вчера в 07:50
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
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Общество

Собянин запретил ездить по Москве с оформленными в Подмосковье пропусками

Оформление цифровых пропусков началось в Москве 13 апреля, а с 15 апреля наличие пропуска стало обязательным для передвижения по городу.
РБК вчера в 13:37
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
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Общество

В Подмосковье начнут штрафовать людей без маски в общественных местах

Власти Московской области ужесточают масочный режим - теперь за появление в общественном месте без маски будут штрафовать.
ТАСС 14:16
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Происшествия

Таксист в Лондоне заразился коронавирусом после плевка пассажира

Лондон, 22 мая 2020, 21:27 — REGNUM Таксист скончался от последствий заболевания COVID-19, заразившись коронавирусом от пассажира в Лондоне.
REGNUM 14:27
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Экономика

Банки одобрили кредиты системообразующим компаниям на 33 млрд рублей

Дмитрий Коротаев / Известия Российские банки одобрили кредиты системообразующим компаниями на 33 млрд рублей.
РЕН ТВ 14:36
Общество

Мировой автогигант оказался на грани исчезновения

Если государство не поможет Renault, то компания, оказавшаяся на грани исчезновения, не справится с обрушившимися на нее проблемами.
Lenta.ru 13:25
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Хоккей

Задоров считает, что «Миннесота» не подходит Капризову

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров оценил перспективы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) своего соотечественника Кирилла Капризова, права на которого принадлежат «Миннесоте Уайлд».
RT на русском 14:38
Происшествия

В Пакистане разбился пассажирский лайнер

В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
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Армия и оружие

Bloomberg узнал о переброске российских истребителей из Сирии в Ливию

По данным начальника службы безопасности правительства национального согласия Фатхи Баршагу, на которого ссылается издание, на восток с контролируемой Россией авиабазы Хмеймим в Сирии прилетели «по меньшей мере шесть МиГ-29 и два Су-24».
REGNUM 08:27
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Происшествия

В Курске после митинга задержали одного из организаторов

К какому-то определённому консенсусу, на мероприятии, прийти не пока не получилось, к тому же, по сообщению ИА «Sekunda media» сразу после того, как Центральный рынок покинули представители СМИ, предпринимателя Валерия Спицына доставили в полицию, где на него были составлены протоколы за организацию митинга и нарушение режима самоизоляции.
Kurskcity.ru 09:47
Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты

По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
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Авто

Volkswagen начнет выпускать три новых модели в РФ

Новые автомобили 03:15
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Происшествия

Прокуратура отказалась признать потерпевшим срочника Шамсутдинова

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкалье, повторно отказались признать потерпевшим по делу о вымогательстве.
Ридус 06:04
Общество

Ракова: пик заболеваемости по коронавирусу в Москве пришёлся на апрель

Пик заболеваемости по коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве пришёлся на апрель.
RT на русском 14:05
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии

Газета.Ru 09:45
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Политика

Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Об этом сообщает БЕЛТА.
RT на русском 05:36
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Хоккей

СКА отдаст Карпова и Каблукова в «Металлург»

Нева Спорт 07:50
Культура

Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

Выпуск авторской программы «БесогонТВ» режиссера Никиты Михалкова, посвященный чипизации людей, мог навредить некоторым россиянам.
URA.Ru вчера в 23:53
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы

Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 20 мая в 08:22
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Единоборства

Нганну заявил, что в UFC не хотят его боя с Джонсом

Боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну уверен, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотят свести его в клетке с чемпионом полутяжелого веса Джоном Джонсом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 09:08
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Здоровье

За сутки в Кировской области выявлено 70 новых случаев коронавируса

В Кировской области за прошедшие сутки выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Вятка Областная вчера в 04:02
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Общество

Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама

Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев.
РИА Новости 11:19
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Политика

ЕС призвал США пересмотреть выход из Договора по открытому небу

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу, а РФ - вернуться к выполнению всех положений договора, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:18
Общество

В «Ахмате» сообщили о состоянии Рамзана Кадырова

После выхода публикации Айдамиров уточнил, что его слова о здоровье главы Чечни основаны на «личном мнении», так как после выхода сообщений о госпитализации Кадырова, он лично с руководителем республики не общался.
РБК 09:12
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Шоу-бизнес

Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым

Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
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Общество

На прощание с умершими в Петербурге отведут десять минут

Во время беседы удалось внести изменения в регламент проведения ритуальных церемоний прощания.
Невские Новости 09:21
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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