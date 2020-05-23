Власти Московской области отменили с субботы действие цифровых пропусков для поездок на транспорте, которые были введены 15 апреля для профилактики распространения коронавируса.

В Подмосковье отменяются цифровые пропуска для поездок на транспорте

Общество Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в будущем ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов, уехавших из-за коронавируса, так как после кризиса рабочие места будут нужны "прежде всего гражданам России".

Энергетика Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

Здоровье На Кубани выявили 89 новых случаев коронавируса В Краснодарском крае за последние сутки тест на коронавирусную инфекцию подтвердился еще 89 человек. 933

Футбол «Ньюкасл» нацелился на защитника «Баварии» Эрнандеса Еще одним именем, которое называется в контексте пополнения "Ньюкасла" стал Лукас Эрнандес - защитник "Баварии".

Здоровье Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". 481

Политика Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.

Общество В России коронавирус подтвердился ещё у 9 434 человек В России за сутки выявили 9 434 новых случая COVID-19.

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 4,3K

Хоккей Профсоюз игроков НХЛ утвердил формат плей-офф из 24 команд "Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) утвердил формат плей-офф из 24 команд для определения победителя Кубка Стэнли 2020 года", - отмечено в заявлении Профсоюза.

Экономика Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда. 205

Происшествия На Ямале число случаев COVID-19 превысило две тысячи Число подтвержденных случаев коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 2 тысячи, две трети заразившихся работают на нефтегазовых промыслах или других производственных объектах, следует из данных окружного оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции.

Музыка «Rain on Me»: Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек Просто ты делаешь свою музыку, болеешь за свое дело, а потом приходит Леди Гага с четким месседжем и приглашает в свой проект.

Авто В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года. 10

Армия и оружие Два самолета Ту-142М3 провели плановый полет над Тихим океаном Владивосток, 23 мая 2020, 10:50 — REGNUM Плановый полет общей протяженностью в 9 тысяч километров выполнили два дальних противолодочных самолёта Ту-142МЗ, принадлежащих к морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ. 1

Общество Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом. 11