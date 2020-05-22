Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе. При этом если жители Подмосковья поедут в Москву, то все равно будут обязаны получать электронный пропуск. Также в области начнут открываться МФЦ, офисы по продаже автомобилей и недвижимости.

Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье

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