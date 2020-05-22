Коронавирус
Газета.RuВоробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе. При этом если жители Подмосковья поедут в Москву, то все равно будут обязаны получать электронный пропуск. Также в области начнут открываться МФЦ, офисы по продаже автомобилей и недвижимости.
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Экономика
Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:10
Общество
Владимир Путин предложил обязать школы прививать детям патриотизм
Президент внес в Госдуму законопроект о поправках в федеральный закон «Об образовании».
Эхо Москвы вчера в 19:08
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Российская газета 10:28
Армия и оружие
В Ливии заявили о вытеснении Хафтара
Поддержку армии Халифы Хафтара приписывают России. С другой стороны, (со стороны ПНС) стоит Турция.
Аргументы недели 13:04
Армия и оружие
В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»
Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
Авто
В России появился самый мощный Mini John Cooper Works GP
Напомним, хот-хэтч MINI John Cooper Works GP стал самым мощным и быстрым автомобилем в истории британской марки.
Автоновости дня 06:34
Политика
Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
Газета.Ru 15:17
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 16:31
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru вчера в 15:24
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Кино
Вышел трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана.
Афиша Daily 02:00
Космос
Россия следила за зараженной китайской Уханью из космоса
Фотоизображения, ставшие основой для исследования, производились посредством многозональных сканирующих устройств космических аппаратов серии «Метеор-М».
SM News 07:53
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости 12:52
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости 18:23
Политика
США внесли в санкционный список 24 китайские организации
Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США.
Известия 17:20
Культура
Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv 15:13
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» начал выводить на мировой рынок новейшую РЛС
RT на русском вчера в 04:14
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
Общество
Беглов не видит тенденций к смягчению режима ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в ходе заседания Госсовета РФ по противодействию коронавирусу, что тенденций к снижению заболеваемости COVID-2019 в городе пока что не наблюдается.
АиФ Санкт-Петербург 11:03
Общество
Российская вакцина от COVID-19 успешно испытана на людях
Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ проверили на себе свою векторную вакцину от COVID-19.
BFM.ru 02:12
Футбол
Вратарь «Динамо» Шунин сообщил о рождении дочери
Советский спорт 16:07
Общество
Следователи проверят данные о двойном гражданстве Мизулиной
СКР начал расследование после публикации данных о двойном гражданстве члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
KM.ru вчера в 05:35
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Футбол
Канте боится играть в футбол из-за коронавируса
ProstoProSport 14:45
Шоу-бизнес
Адвокат Лолиты прокомментировал «избиение» ее бывшего мужа
Московский Комсомолец вчера в 10:48
Авто
Студия Italdesign представила Nissan GT-R50 за 78 млн рублей
Nissan GT-R50 стоимостью 990 тыс. евро или около 78 млн рублей, студия Italdesign представила сейчас, хотя изначально его показ планировался на отмененный Женевский автосалон.
Tvoe-avto.com 20 мая в 15:00
Футбол
«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби
Bookmaker-ratings.ru 16:21
Наука
Создали бионический глаз, который лучше человеческого
Поле зрения технологии составляет 100 градусов, оно не такое широкое, которые может воспринимать человеческий глаз (около 150 градусов), но оно лучше, чем вдимые ограничения обычных плоских датчиков изображения.
Evo-rus.com вчера в 03:33