Коронавирус
Газета.RuВоробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе. При этом если жители Подмосковья поедут в Москву, то все равно будут обязаны получать электронный пропуск. Также в области начнут открываться МФЦ, офисы по продаже автомобилей и недвижимости.
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Общество
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Махачкалу закроют на период празднования Ураза-байрама в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса.
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Lada Xray может покинуть линейку АвтоВАЗа
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Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
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Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате
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Технологии
Новая нейросеть NVIDIA воссоздала игру Pac-Man за 4 дня
В случае с GameGAN компания NVIDIA обучила генеративную нейросеть с помощью 50 тыс. игровых сессий в Pac-Man.
3DNews 13:25
Происшествия
В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал
Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
Путешествия
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Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва в интервью изданию Observador сообщил, что страна готова принимать туристов.
Аргументы и Факты 15:03
Политика
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Общество
Вышел фильм про историка Соколова, обвиняемого в убийстве студентки
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Трамп перечислил зарплату на разработку лекарств от коронавируса
Президент США Дональд Трамп перечислил всю свою зарплату за первый квартал текущего года в размере $100 тыс. министерству здравоохранения и социальных служб страны на разработку лекарств от коронавируса.
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Общество
В Ростовской области возобновят работу непродовольственные магазины
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У Китая есть все шансы первыми получить вакцину от коронавируса
По мнению Флориана Краммера, в Европе и США вакцина появится не раньше конца 2020 года - начала 2021.
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Общество
Власти Москвы не будут изолировать граждан с антителами к SARS-CoV-2
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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил временный стандарт оказания плановой медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Полиция изъяла у двух бывших коллег в Подмосковье партию наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ.
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Экономика
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Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
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Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
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Коммерсантъ 07:28
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В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
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РИА Новости 11:27
Космос
Сгоревшая ступень ракеты «Союз» удивила австралийцев
Специалист считает, что сгорела вся ступень ракеты в атмосфере, обломки до поверхности Земли не добрались.
Shraibikus News 11:22