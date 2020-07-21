Начало 2020 года для экономики Московской области было «великолепным», но распространение во втором квартале коронавирусной инфекции COVID-19 стало «серьезным ударом», заявил в интервью телеканалу РБК губернатор региона Андрей Воробьев.

с чего всё началось

То, что мы пережили, и то, что, надеюсь, раз и навсегда ушло, ударило по нашей экономике где-то на 130–150 млрд руб.

Бюджет Подмосковья недополучит около 130-150 миллиардов рублей из-за коронавируса, в связи с чем придется отложить реализацию некоторых проектов. Так экономические потери Московской области оценил губернатор Андрей Воробьев, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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