Общество

Lenta.ruLenta.ruВоробьев оценил экономические потери Подмосковья из-за коронавируса

Бюджет Подмосковья недополучит около 130-150 миллиардов рублей из-за коронавируса, в связи с чем придется отложить реализацию некоторых проектов. Так экономические потери Московской области оценил губернатор Андрей Воробьев, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Комментировать2
Андрей Воробьев
То, что мы пережили, и то, что, надеюсь, раз и навсегда ушло, ударило по нашей экономике где-то на 130–150 млрд руб.
— Андрей Воробьев, российский политикРБК 12:15
с чего всё началось

Воробьев назвал потери Подмосковья от эпидемии COVID-19

Начало 2020 года для экономики Московской области было «великолепным», но распространение во втором квартале коронавирусной инфекции COVID-19 стало «серьезным ударом», заявил в интервью телеканалу РБК губернатор региона Андрей Воробьев.
РБК12:15

Подробнее о событии

Андрей Воробьёв: Все социальные обязательства в Подмосковье будут выполнены

Радио 114:15

Воробьев назвал потери Подмосковья от эпидемии COVID-19

РБК12:15

Воробьев рассчитывает на быстрое восстановление экономики в Подмосковье

РИАМО12:21

Губернатор рассказал, какой удар нанесла пандемия экономике Московской области

Подмосковье Сегодня12:18

Ущерб экономике от ситуации с COVID-19 оценивается в 130-150 млрд руб. - Воробьев

Интерфакс - Россия12:18

Губернатор Подмосковья надеется, что экономика региона быстро восстановится

Вести Подмосковья13:06

Воробьев оценил последствия пандемии для экономики Подмосковья

Телеканал 360°12:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:10, Ашберн
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году

Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
7,9K
Шоу-бизнес

Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила сотрясение мозга, когда давала интервью одному из телеканалов.
Аргументы и Факты 05:27
21
Происшествия

Полиция освободила заложников в Луцке

Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Луцке. Захваченные пассажиры автобуса освобождены, сообщает УНИАН.
РБК 15:07
230
Футбол

«Спартак» опубликовал открытое письмо главе департамента судейства РФС

Совет директоров московского «Спартака» опубликовал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктору Кашшаи.
РБК спорт 14:46
Путешествия

Россиянам предложили платить за отдых в России

В России предложили выплачивать туристам деньги за отдых на отечественных курортах. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает «ФедералПресс».
Lenta.ru 13:39
80
Авто

В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon

Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
41
Общество

Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого

Российские моряки Константин Семенов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы.
BFM.ru 10:22
500
Происшествия

В Брянске сильный ветер повалил дерево на легковушку

Вечером во вторник, 21 июля, на Брянщину обрушился сильный ветер. В областном центре стихия разгулялась около семи вечера.
Брянская Губерния 14:07
4
Армия и оружие

В ВСУ сообщили о боевых потерях за минувшие сутки

Военное обозрение 07:23
1
Происшествия

Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей

РИА Новости 06:52
143
Армия и оружие

США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
821
Единоборства

Майк Тайсон и Рой Джонс-младший могут провести бой

Все про Спорт ру 12:57
Происшествия

Вооруженный топором мужчина ограбил ювелирный магазин в центре Тулы

Вооруженный топором мужчина ограбил ювелирный магазин в центре Тулы Происшествие случилось около 18.00.
MySLO.ru 12:21
2
Общество

СМИ сообщили о требованиях захватившего заложников в Луцке мужчины

Как сообщает "Страна.ua", захвативший около 20 заложников в автобусе в центре украинского Луцка мужчина выдвинул свои требования.
Инфорос 09:00
Футбол

Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

"Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием", - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости 13:32
44
Общество

В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,4 млрд рублей

Власти Москвы объявили конкурс на установку системы распознавания лиц в 1500 вагонах метрополитена, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Ведомости 10:05
33
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru вчера в 09:07
396
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
1,3K
Футбол

«Сочи» присуждено техническое поражение в матче РПЛ с «Тамбовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение за неявку команды на игру с «Тамбовом».
Коммерсантъ 14:09
Политика

Жириновский дал напутствие Дегтяреву на новом посту

URA.Ru вчера в 09:45
94
Культура

Звезда сериала «Интерны» перешел в официанты в Лондоне

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Starhit, стало известно, что известный актер Дмитрий Шаракоис, исполнитель роли Бориса Левина в известном российском сериале «Интерны» и бывший актер Театра на Малой Бронной, а также театра Маяковского устроился работать официантом в лондонский ресторан ZIMA.
ToDay News Ufa 05:26
168
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
308
Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
288
Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
11
Политика

Учителей в Чечне заставляют примкнуть к флешмобу в поддержку Кадырова

News.ru 11:29
1
Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона

Поляков занимал этот пост с 2017 года. Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев приехал в Анапу с рабочим визитом.
Газета.Ru вчера в 16:18
128
Наука

В США создали убивающий клетки рака молочной железы препарат

Специалисты из Америки создали препарат, который убивает агрессивные клетки рака молочной железы.
ToDay News Ufa вчера в 10:49
23
Политика

В Киеве предупредили о риске для Украины потерять восемь областей

Киев, 21 июля 2020, 15:24 — REGNUM Если на Украине разразится новый майдан, то страна рискует потерять восемь областей.
REGNUM 08:24
19
Космос

Специалисты SpaceX впервые поймали обе половины обтекателя Falcon 9

Отмечается, что старт должен был состояться неделей ранее, но специалисты компании за день до запуска отложили его, чтобы провести дополнительные проверки второй ступени Falcon 9. Falcon 9 / © SpaceX SpaceX старается найти как можно больше способов повторного использования элементов ракет, что могло бы значительно снизить стоимость запусков.
Naked Science 06:49
Интернет

«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix

Хакеры замаскировали опасные и рекламные программы под популярные продукты компаний Disney+ и Netflix.
РБК 15:00
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Юрьевич Воробьёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное