Экономика
Телеканал 360°Воробьев оценил последствия пандемии для экономики Подмосковья
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Все, что мы пережили, надеюсь, раз и навсегда ушло, ударило по нашей экономике где-то на 130-150 миллиардов рублей.
— Андрей Воробьев, российский политикПодмосковье Сегодня 12:18
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Губернатор рассказал, какой удар нанесла пандемия экономике Московской области
Подмосковье Сегодня12:18
Ущерб экономике от ситуации с COVID-19 оценивается в 130-150 млрд руб. - Воробьев
Интерфакс - Россия12:18
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Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
Происшествия
СБУ квалифицировала как теракт захват заложников в Луцке
Служба безопасности Украины квалифицировала как теракт захват автобуса с заложниками в Луцке, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова главы СБ Ивана Баканова.
РИА Новости 12:22
Политика
Ветеран «Альфы» оценил действия украинских спецслужб в Луцке
Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров счел непрофессиональными действия сотрудников украинских спецслужб по освобождению заложников в Луцке.
Вести.Ru 12:03
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Наука
Ученые в Мексике отреставрировали 1700-летнюю гробницу
Чтобы отреставрировать находку, местным археологам помогли швейцарские коллеги.
МедиаПоток 09:46
Армия и оружие
В ОСК назвали сроки передачи флоту подлодок с гиперзвуковым оружием
Многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) "Воронеж" и "Владивосток" пополнят боевой состав Военно-морского флота через семь-восемь лет, сообщил РИА Новости глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новости 08:41
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
LiveSport.ru вчера в 17:44
Общество
Луцкий террорист выдвинул ультиматум и дал полчаса на его выполнение
Одна из удерживаемых пассажирок автобуса в Луцке дозвонилась в редакцию сайта "Перший" и во время разговора объявила об ультиматуме Максима Кривоша (Плохого).
Российский Диалог 12:00
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля вновь объяснил рост число заболевших пневмонией в республике.
Kursk.com 11:40
Происшествия
УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой
РИА Новости 10:56
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Шоу-бизнес
Внук Бориса Ельцина закрутил роман с экс-возлюбленной Павла Деревянко
Новой избранницей Бориса стала актриса Вера Гоппен, которая известна по непродолжительному роману с актером Павлом Деревянко.
Bimru.ru 10:27
Путешествия
Туристы из РФ пока не смогут разместиться в недорогих отелях Турции
После возобновления авиасообщения между Россией и Турцией трёхзвездочные и четырёхзвездочные турецкие гостиницы могут оказаться недоступными для российских туристов, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.
Аргументы и Факты 11:08
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru вчера в 13:58
Общество
Лукашенко призвал белорусов походить босиком по росе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан походить босиком по росе, передает БЕЛТА.
Lenta.ru 12:51
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II не пригласила на свою свадьбу принцев Гарри и Уильяма с женами
Внучка Елизаветы II не пригласила на свою свадьбу принцев Гарри и Уильяма с женами Именно по этой причине и не пригласили принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Вокруг ТВ 04:27
Политика
Опубликован британский доклад о «российском вмешательстве»
Опубликован доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ во внутреннюю политику Великобритании.
News.ru 05:47
Экономика
Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
REGNUM 10:30
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Общество
Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве граждан
Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. руб. становиться банкротами во внесудебном порядке - через многофункциональные центры (МФЦ).
Интерфакс 07:37
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Встреча президентов Украины и России в Крыму в настоящее время невозможна, уверен украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 11:46
Авто
«АвтоВаз» вернул в продажу внедорожники Niva под маркой Lada
В конце прошлого года «АвтоВаз» выкупил у американцев их долю в СП и вернул свой бренд.
62инфо 08:46
Общество
Воробьев назвал потери Подмосковья от эпидемии COVID-19
Начало 2020 года для экономики Московской области было «великолепным», но распространение во втором квартале коронавирусной инфекции COVID-19 стало «серьезным ударом», заявил в интервью телеканалу РБК губернатор региона Андрей Воробьев.
РБК 12:15
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море
Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук совместно с другими экспертами провел исследование, которое показало, что Российская Федерация в тайне от других разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного моря.
Капитал страны вчера в 10:54